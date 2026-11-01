MotoGP Malesia 2026, le pagelle di Sepang

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Le pagelle del Gran Premio della Malesia al Sepang International Circuit. Marc Marquez impeccabile, Acosta grintoso, Alex Marquez aggrappato al podio. Ogura si sveglia tardi, Bezzechi si addormenta e un super Bastianini ne approfitta. Bravo Marini, Bagnaia spento. Tutti i giudizi di Motorbox del Gran Premio della Malesia li trovate tutti qui sotto.
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MARC MARQUEZ - 10 - Marc vede la decima. Con Martin fuori dai giochi e Bezzecchi non all'altezza, lui scappa al primo giro e fa quello che, da sempre, gli riesce meglio: dominare!
PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - Parte con qualche incespico poi però ritrova la terza piazza e si mette ad attaccare Alex Marquez per dieci giri. Quando prende la P2, Marc ormai era andato.
ALEX MARQUEZ - VOTO 8 - Forse chiede troppo alle gomme nei primi giri, e la sua gara diventa un calvario, tutta in difesa, prima su Acosta, poi su Bezzecchi, ma paga: terzo posto!
AI OGURA - VOTO 7,5 - Non il solito finale alla Ogura, ma alla fine riesce ad avere la meglio su Bezzecchi, vendicando il podio perso nell Sprint. Il podio, però, se n'era andato.
ENEA BASTIANINI - VOTO 7,5 - Ottima partenza per Enea, terzo, poi sbaglia un incrocio, diventa sesto e lì resta fino a quando approfitta di un errore di Bez nel finale per fare quinto.
MARCO BEZZECCHI - VOTO 6 - Le sue chance di titolo si esauriscono oggi. Lotta ma chiede troppo alle gomme e nel finale cede a Ogura (sportellando) e Bestia (andando lungo).
LUCA MARINI - VOTO 7 - Grande gara di Luca Marnii che è il migliore delle Honda e che battaglia con moto più veloci della sua, tenendo dietro la Ducati di Di Giannantonio nel finale.
FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - Su una delle sue piste migliori finisce solo 13° a 33'' dal compagno. Ormai è solo attesa, attesa che l'incubo finisca e possa ripartire con Aprilia.
I voti degli altri
FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5,5 - Gara opaca per Diggia, atteso a ben altra prova.
BRAD BINDER - VOTO 5,5 - Arpiona la top ten ma è molto staccato da Acosta e Bastianini.
FRANCO MORBIDELLI - VOTO 6 - Per lui il decimo posto è un passo avanti: sufficiente.
FABIO QUARTARARO - VOTO 6,5 - Alla fine è il migliore delle Yamaha e sfiora la top 10.
ALEX RINS - VOTO 6 - Seconda Yamaha in pista, non distante da Quartararo. Va quasi bene.
MAVERICK VINALES - VOTO 6 - Ancora non al top, alla fine battaglia e passa Lecuona.
IKER LECUONA - VOTO 6 - Quest'anno aveva fatto gare migliori da substitute rider: 15°.
JACK MILLER - VOTO 5 - Cala molto nel finale, era stato ben più avanti nelle fasi iniziali.
JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Era 12° quando è costretto al ritiro per problemi tecnici.
DIOGO MOREIRA - VOTO 4 - Cade al giro 14 e vanifica una gara discreta, era undicesimo.
JOAN MIR - VOTO 6 - Si ritira poco dopo metà gara quanda era sulla soglia della top 10.
AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 4 - La sua gara dura meno di due giri con una caduta.
Toprak Razgatlioglu, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Jorge Martin non partecipano alla gara perché infortunati.
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.