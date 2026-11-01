MotoGP Malesia 2026. Marquez domina il GP e mette le mani sul Mondiale

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Marc Marquez domina il Gran Premio della Malesia e compie un passo forse decisivo verso il decimo titolo mondiale della carriera. Il pilota Ducati scatta benissimo dalla seconda casella e prende subito il comando, resistendo anche al tentativo del poleman Alex Marquez alla curva 4: il fratello prova a infilarsi, va lungo e permette al #93 di incrociare immediatamente la traiettoria. Da quel momento la gara di Marc diventa un monologo. Con una gestione impeccabile delle gomme, lo spagnolo costruisce progressivamente il margine e taglia il traguardo con 4”172 di vantaggio, conquistando la settima vittoria stagionale e l’80ª della carriera in MotoGP.
UTTER DOMINATION BY @marcmarquez93 AT SEPANG 🥇#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/GOrwDmI6Eg— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026
Acosta secondo, Alex Marquez completa il podio
Alle spalle del vincitore, Pedro Acosta completa un altro weekend di altissimo livello dopo il successo nella Sprint. Il pilota KTM rimane per circa metà gara alle spalle di Alex Marquez, poi all’undicesimo giro trova il varco alla curva 9 e sale in seconda posizione. A quel punto Marc è già troppo lontano per essere raggiunto e Acosta preferisce amministrare la piazza d’onore. Alex Marquez attraversa invece una fase difficile dopo il sorpasso, finendo anche sotto pressione da Marco Bezzecchi, ma riesce sempre a replicare agli attacchi del pilota Aprilia e nel finale ritrova ritmo sufficiente per mettere al sicuro il terzo posto, il suo terzo podio domenicale della stagione.
👊 @37_pedroacosta makes the move on @alexmarquez73— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026
Bezzecchi tries but doesn't make it stick 👀#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/f6ASAHyTVk
Ogura vince la battaglia Aprilia, Bezzecchi crolla nel finale
La sfida più accesa degli ultimi giri è quella interna all’Aprilia per il quarto posto. Marco Bezzecchi prova a insidiare Alex Marquez, ma poi viene raggiunto da Ai Ogura e tra i due arriva anche un contatto alla curva 1, con il giapponese che alla fine riesce a prevalere. Una volta perso il quarto posto, Bezzecchi crolla: all’ultimo giro va largo alla curva 13 e viene superato anche da un ottimo Enea Bastianini, che porta la KTM Tech3 in quinta posizione. Bezzecchi è quindi soltanto sesto e scivola a 67 punti da Marquez nel Mondiale, mentre Ogura regala all’Aprilia il quarto posto ma non riesce a difendere la leadership nel Costruttori, che passa alla Ducati con 8 lunghezze di margine.
CONTACT 😱@aiogura79 overtakes Marco Bezzecchi but he's lost aero in the process 🫢#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/VD1lxk0Sx0— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026
Marini migliore Honda, Bagnaia ancora lontanissimo
Alle loro spalle Luca Marini chiude settimo e risulta il migliore dei piloti Honda, precedendo di appena 66 millesimi Fabio Di Giannantonio. Brad Binder è nono davanti a Franco Morbidelli, mentre Fabio Quartararo porta la prima Yamaha soltanto all’undicesimo posto. Ancora più difficile la domenica di Francesco Bagnaia: Pecco conclude 13° a 32”960 da Marquez, alle spalle anche di Alex Rins, in un altro weekend nel quale non riesce mai a trovare il passo dei migliori. Il successo porta Marc a 399 punti, 44 in più dell’assente Jorge Martin e 67 su Bezzecchi: in Qatar avrà così il primo match point per chiudere matematicamente il Mondiale.
WE ARE GOOOO IN #MotoGP! 🚥 @marcmarquez93 grabs the lead despite @alexmarquez73 attacking ⚔️#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/AamrK71jWO— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026
Griglia di partenza MotoGP Malesia 2026
Another barnstormer of a race is coming up and the grid will look like this 👀#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/dRGb12xibM— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026
Risultati gara MotoGP Malesia 2026
A crucial victory for @marcmarquez93 with @37_pedroacosta and @alexmarquez73 also on the podium 👊#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/lkJC3GzGbn— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.