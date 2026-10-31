MotoGP Malesia 2026. Acosta doma la pioggia nella Sprint, Marquez allunga. Bezzecchi sul podio

Acosta vince la Sprint di Sepang davanti a Marquez e Bezzecchi. Martin è fuori dal weekend, Alex Marquez cade da leader e Bagnaia chiude sesto

Pedro Acosta conquista una Sprint insidiosissima nel Gran Premio della Malesia, disputata con una pioggia leggera che per tutta la gara minaccia di trasformare Sepang in una lotteria senza però costringere i protagonisti al cambio moto. Al via è il poleman Alex Marquez a prendere il comando davanti a un aggressivo Ai Ogura, mentre Acosta supera Marc Marquez e sale terzo. La situazione cambia già al secondo giro, quando viene esposta la bandiera bianca che autorizza il flag-to-flag, e poco dopo Alex vanifica tutto scivolando alla curva 14. Ogura eredita così la leadership, ma con la pioggia leggermente più intensa nel finale Acosta cambia passo: all’ottavo giro attacca alla curva 9, resiste alla replica del giapponese e prende definitivamente il comando, andando a conquistare la seconda vittoria Sprint stagionale dopo quella ottenuta in Thailandia.

Marquez allunga, Bezzecchi strappa il podio a Ogura

La battaglia alle spalle di Acosta è altrettanto intensa. Marc Marquez sfrutta il duello tra i primi due per superare Ogura e mettere al sicuro un secondo posto molto pesante in ottica iridata. Il pilota Ducati porta infatti il suo vantaggio a 19 punti su Jorge Martin, costretto a ritirarsi dal resto del weekend per il dolore al radio destro fratturato in Australia. Nel finale arriva anche Marco Bezzecchi, che dopo aver perso qualche metro nella fase centrale torna sotto quando le condizioni peggiorano e al penultimo giro supera Ogura alla curva 9, conquistando il terzo posto. Il riminese resta però a 52 lunghezze dalla vetta, mentre il giapponese deve accontentarsi della quarta posizione dopo essere stato a lungo in testa.

Bagnaia sesto, il cambio moto non paga

Alle spalle dei primi quattro chiude Fabio Di Giannantonio, quinto dopo aver contenuto nel finale Francesco Bagnaia, autore di una buona partenza dalla quarta fila e sesto al traguardo. Pecco mostra segnali migliori rispetto alle ultime uscite, anche se nel corso della Sprint perde progressivamente contatto dai primi. Settimo Brad Binder, poi Diogo Moreira ed Enea Bastianini, che completa la zona punti. Non paga invece la scommessa di chi prova il cambio moto: Jack Miller è il primo a rientrare, ma trova addirittura la seconda Yamaha ancora non pronta, arrabbiandosi moltissimo con il suo box, mentre anche Joan Mir, Iker Lecuona e Franco Morbidelli tentano senza successo la carta delle gomme da bagnato. La pioggia vera arriverà soltanto dopo la bandiera a scacchi.

😡 @jackmilleraus is LIVID



He wanted to change bikes but there was no bike ready! 🤯#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/rPYl5bANLz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

Griglia di partenza Sprint MotoGP Malesia 2026

Risultati Sprint MotoGP Malesia 2026

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