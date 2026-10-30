MotoGP Malesia 2026. Marquez domina il venerdì, italiani in Q2. Martin fa solo 3 giri

Marquez domina le prequalifiche di Sepang davanti ad Alex e Ogura. Diggia, Bezzecchi e Bastianini in Q2, mentre Bagnaia scivola e Martin si ferma presto

Marc Marquez chiude davanti a tutti anche le prequalifiche del Gran Premio della Malesia e si candida al ruolo di uomo da battere nel weekend di Sepang. Il leader del Mondiale gira in 1’57”000, precedendo di appena 109 millesimi Alex Marquez e di 167 Ai Ogura, risalito fino alla terza posizione nel time attack finale. Il #93 mostra un passo particolarmente efficace e rinuncia persino a montare una soft nuova nell’ultimo run, anche se la sua sessione non è perfetta per una scivolata senza conseguenze alla curva 15. Pedro Acosta è quarto a 380 millesimi, davanti a un terzetto italiano formato da Fabio Di Giannantonio, quinto, Marco Bezzecchi, sesto, ed Enea Bastianini, settimo nonostante una caduta alla curva 2. Completano i dieci qualificati direttamente alla Q2 Maverick Viñales, Franco Morbidelli e un ottimo Joan Mir, subito competitivo al rientro dopo quattro Gran Premi di assenza.

Bagnaia scivola e resta fuori, Martin si ferma dopo tre giri

Il primo degli esclusi è Johann Zarco, undicesimo dopo essere caduto alla curva 7 nel finale, ma appena due millesimi più indietro c’è Francesco Bagnaia: Pecco finisce a terra alla curva 1 nel momento decisivo e il suo 1’57”807 vale soltanto il dodicesimo posto, costringendolo ancora una volta a passare dalla Q1. Seguono Diogo Moreira, Alex Rins, Iker Lecuona e Jack Miller, anche lui protagonista di una caduta, mentre Luca Marini è 17° davanti a Brad Binder e Fabio Quartararo. La giornata più delicata resta però quella di Jorge Martin: dopo i 12 giri completati al mattino con il radio destro fratturato, il campione Aprilia percorre appena tre tornate nelle prequalifiche e, dopo aver rischiato anche una caduta, decide insieme ai medici di fermarsi per preservare energie in vista del sabato. Se continuerà il weekend, dovrà quindi affrontare la Q1. Raul Fernandez, invece, aveva già concluso il suo GP dopo essere stato dichiarato non idoneo in seguito alla FP1.

The day is over for @88jorgemartin ❌



But he's not out of the weekend just yet 💪#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/Fv4AZQFYMc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Risultati prequalifiche MotoGP Malesia 2026

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