MotoGP Malesia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito di Sepang

Dalla pioggia di Phillip Island al caldo tropicale di Sepang: il Motomondiale approda in Malesia per il diciannovesimo appuntamento della stagione 2026, con una lotta per il titolo che ha vissuto un nuovo clamoroso ribaltone. La cancellazione della gara domenicale in Australia ha lasciato invariati i distacchi maturati nella Sprint, dove Marc Marquez ha conquistato la vetta del Mondiale con 10 punti di vantaggio su Jorge Martin, caduto e uscito dalla sfida con una frattura composta al polso. Lo spagnolo dell'Aprilia dovrà superare la visita medica per poter correre e provare a limitare i danni, mentre il campione in carica della Ducati cerca di approfittarne su un circuito dove ha vinto due volte, nel 2014 e nel 2018. Resta in agguato Marco Bezzecchi, terzo a 50 lunghezze dalla vetta e chiamato a recuperare terreno per mantenere vive le proprie ambizioni iridate. Attenzione anche a Pedro Acosta e Alex Marquez, protagonisti della doppietta KTM-Gresini a parti invertite nel GP della Malesia 2025, quando fu il pilota Ducati a imporsi davanti al connazionale. Cerca invece il riscatto Francesco Bagnaia, già vincitore a Sepang nel 2022 e nel 2024, mentre Fabio Di Giannantonio arriva galvanizzato dal podio nella Sprint australiana. Da seguire anche Enea Bastianini, che su questa pista ha già vinto, e il possibile ritorno di Joan Mir dopo la malattia. Con quattro Gran Premi ancora da disputare, il Mondiale entra nella sua fase più delicata e ogni punto può risultare decisivo. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.
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Venerdì 30 ottobre
03.45 – 04.30: Prove libere 1
08.00 – 09.00: Prequalifiche
Sabato 31 ottobre
03.10 – 03.40: Prove libere 2
03.50 – 04.05: Qualifiche 1
04.15 – 04.30: Qualifiche 2
08.00: Sprint
Domenica 1 novembre
05.00: Gara Moto3
06.15: Gara Moto2
08.00: Gara MotoGP
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8
Sabato 31 ottobre
03.50 – 04.30: Qualifiche MotoGP (diretta)
08.00: Sprint MotoGP (diretta)
Domenica 1 novembre
11.00: Gara Moto3 (differita)
12.15: Gara Moto2 (differita)
14.00: Gara MotoGP (differita)
GP Australia 2026, Phillip Island, gara cancellata per maltempo. Credits: MotoGP.com
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- LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
- LA FRENATA PIU IMPEGNATIVA - BY BREMBO
- IL METEO DEL GP
LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Petronas Sepang International Circuit da 5,543 km di lunghezza è uno dei circuiti più impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 5 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) perché i freni vengono utilizzati per 35 secondi al giro, anche per la presenza di 11 frenate: 4 sono della categoria High, una Medium e le restanti 6 Light .
LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO
La curva più dura del Petronas Sepang International Circuit per l’impianto frenante è l’ultima prima del traguardo: le MotoGP passano da 320 km/h a 64 km/h in 5,5 secondi in cui percorrono 259 metri grazie al carico di 5,5 kg sulla leva del freno. La riduzione di velocità è di 256 km/h, la seconda più elevata dell’anno. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca gli 11,7 bar mentre la temperatura dei dischi raggiunge i 620 °C.
IL METEO DEL GP
Venerdì 30 ottobre: leggera pioggia; temperatura 24°-32°; precipitazioni 35%; umidità 74%
Sabato 31 ottobre: rovesci di pioggia; temperatura 24°-33°; precipitazioni 70%; umidità 72%
Domenica 1 novembre: forte pioggia; temperatura 24°-33°; precipitazioni 55%; umidità 70%
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.