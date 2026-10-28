MotoGP Malesia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito di Sepang

Dalla pioggia di Phillip Island al caldo tropicale di Sepang: il Motomondiale approda in Malesia per il diciannovesimo appuntamento della stagione 2026, con una lotta per il titolo che ha vissuto un nuovo clamoroso ribaltone. La cancellazione della gara domenicale in Australia ha lasciato invariati i distacchi maturati nella Sprint, dove Marc Marquez ha conquistato la vetta del Mondiale con 10 punti di vantaggio su Jorge Martin, caduto e uscito dalla sfida con una frattura composta al polso. Lo spagnolo dell'Aprilia dovrà superare la visita medica per poter correre e provare a limitare i danni, mentre il campione in carica della Ducati cerca di approfittarne su un circuito dove ha vinto due volte, nel 2014 e nel 2018. Resta in agguato Marco Bezzecchi, terzo a 50 lunghezze dalla vetta e chiamato a recuperare terreno per mantenere vive le proprie ambizioni iridate. Attenzione anche a Pedro Acosta e Alex Marquez, protagonisti della doppietta KTM-Gresini a parti invertite nel GP della Malesia 2025, quando fu il pilota Ducati a imporsi davanti al connazionale. Cerca invece il riscatto Francesco Bagnaia, già vincitore a Sepang nel 2022 e nel 2024, mentre Fabio Di Giannantonio arriva galvanizzato dal podio nella Sprint australiana. Da seguire anche Enea Bastianini, che su questa pista ha già vinto, e il possibile ritorno di Joan Mir dopo la malattia. Con quattro Gran Premi ancora da disputare, il Mondiale entra nella sua fase più delicata e ogni punto può risultare decisivo. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

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Venerdì 30 ottobre

03.45 – 04.30: Prove libere 1

08.00 – 09.00: Prequalifiche

Sabato 31 ottobre

03.10 – 03.40: Prove libere 2

03.50 – 04.05: Qualifiche 1

04.15 – 04.30: Qualifiche 2

08.00: Sprint

Domenica 1 novembre

05.00: Gara Moto3

06.15: Gara Moto2

08.00: Gara MotoGP

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 31 ottobre

03.50 – 04.30: Qualifiche MotoGP (diretta)

08.00: Sprint MotoGP (diretta)

Domenica 1 novembre

11.00: Gara Moto3 (differita)

12.15: Gara Moto2 (differita)

14.00: Gara MotoGP (differita)