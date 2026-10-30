MotoGP Malesia 2026. Marquez comanda le libere, Bezzecchi e Acosta inseguono. Martin stringe i denti

Marquez apre Sepang con quasi mezzo secondo su Bezzecchi e Acosta. Bastianini è quarto, Bagnaia 13°; Martin torna in pista e chiude ventesimo

Marc Marquez parte subito forte nelle prove libere del Gran Premio della Malesia e mette un margine importante tra sé e gli inseguitori. Il leader del Mondiale firma già al terzo giro l’unico tempo sotto l’1’59 della sessione, un 1’58”912 che gli permette di precedere di ben 474 millesimi Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, autori curiosamente dello stesso identico crono. Ottimo avvio anche per Enea Bastianini, quarto davanti all’altra KTM di Brad Binder, mentre Franco Morbidelli è sesto e precede Alex Marquez, vincitore a Sepang nel 2025. Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Diogo Moreira completano la top 10, mentre Francesco Bagnaia comincia il weekend soltanto con il 13° tempo, a 1”418 dal compagno di squadra.

Martin stringe i denti, Fernandez costretto a fermarsi

Gli occhi sono però soprattutto su Jorge Martin, tornato in sella appena sei giorni dopo la frattura composta del radio distale destro rimediata nella Sprint australiana. Il pilota Aprilia completa 12 giri, senza forzare eccessivamente, e chiude ventesimo a 1”835 da Marquez: un risultato secondario rispetto alle sensazioni fisiche, tanto che dopo la sessione viene dichiarato idoneo a proseguire il weekend. Situazione opposta per Raul Fernandez, 17° in FP1 ma poi dichiarato unfit a causa del dolore al dito fratturato e quindi costretto a concludere anzitempo il suo Gran Premio. Più indietro anche Luca Marini, 18°, mentre la sessione viene brevemente interrotta con bandiera rossa per alcuni detriti persi dalla Ducati Gresini di Iker Lecuona.

This could be weekend over for @25RaulFernandez 😔



He seems to be in pain #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/BIo5RDm41h — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Risultati prove libere MotoGP Malesia 2026

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