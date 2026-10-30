MotoGP Malesia 2026. Marquez comanda le libere, Bezzecchi e Acosta inseguono. Martin stringe i denti

Marc Marquez parte subito forte nelle prove libere del Gran Premio della Malesia e mette un margine importante tra sé e gli inseguitori. Il leader del Mondiale firma già al terzo giro l’unico tempo sotto l’1’59 della sessione, un 1’58”912 che gli permette di precedere di ben 474 millesimi Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, autori curiosamente dello stesso identico crono. Ottimo avvio anche per Enea Bastianini, quarto davanti all’altra KTM di Brad Binder, mentre Franco Morbidelli è sesto e precede Alex Marquez, vincitore a Sepang nel 2025. Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Diogo Moreira completano la top 10, mentre Francesco Bagnaia comincia il weekend soltanto con il 13° tempo, a 1”418 dal compagno di squadra.
No issues so far for @marcmarquez93 👊#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/fEKBf6uBCY— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026
Martin stringe i denti, Fernandez costretto a fermarsi
Gli occhi sono però soprattutto su Jorge Martin, tornato in sella appena sei giorni dopo la frattura composta del radio distale destro rimediata nella Sprint australiana. Il pilota Aprilia completa 12 giri, senza forzare eccessivamente, e chiude ventesimo a 1”835 da Marquez: un risultato secondario rispetto alle sensazioni fisiche, tanto che dopo la sessione viene dichiarato idoneo a proseguire il weekend. Situazione opposta per Raul Fernandez, 17° in FP1 ma poi dichiarato unfit a causa del dolore al dito fratturato e quindi costretto a concludere anzitempo il suo Gran Premio. Più indietro anche Luca Marini, 18°, mentre la sessione viene brevemente interrotta con bandiera rossa per alcuni detriti persi dalla Ducati Gresini di Iker Lecuona.
Session done for @88jorgemartin ✅#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/iYJ2lW7jJO— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026
This could be weekend over for @25RaulFernandez 😔— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026
He seems to be in pain #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/BIo5RDm41h
Risultati prove libere MotoGP Malesia 2026
#MotoGP FP1 ends with @marcmarquez93 on top ahead of Marco Bezzecchi and @37_pedroacosta 🙌#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/PrvafiZQ2p— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.