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MotoGP Malesia 2026. Alex Marquez beffa Marc e torna in pole, Martin alza bandiera bianca

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4 ore fa - Acosta completa la prima fila, Bezzecchi quinto. Bagnaia passa dalla Q1 e chiude decimo

Alex Marquez conquista la pole a Sepang per 70 millesimi su Marc, con Acosta terzo. Martin si ritira dal weekend, Bagnaia passa dalla Q1 e chiude decimo
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Alex Marquez conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio della Malesia al termine di una battaglia sul filo dei millesimi con il fratello Marc. Il pilota Gresini ferma il cronometro sull’1’56”493, strappando la prima posizione al leader del Mondiale per appena 70 millesimi e tornando in pole per la prima volta dal GP di Catalogna 2025. Marc Marquez aveva portato il riferimento sull’1’56”563, ma deve accontentarsi della seconda casella, mentre Pedro Acosta completa una prima fila tutta spagnola ad appena 84 millesimi dalla vetta. La mattinata di Sepang è però segnata soprattutto dal definitivo forfait di Jorge Martin, che prima dell’inizio della Q1 decide di interrompere il weekend per il dolore e la mancanza di forza al radio destro fratturato in Australia.

Ogura precede Bezzecchi, Bagnaia risale fino alla quarta fila

Alle spalle dei primi tre ci sono le due Aprilia rimaste in pista, con Ai Ogura quarto a 124 millesimi e Marco Bezzecchi quinto a 175. Fabio Di Giannantonio completa la seconda fila con la Ducati VR46, mentre Enea Bastianini apre la terza con la KTM Tech3 davanti a Johann Zarco e Franco Morbidelli. Dopo essere passato dalla Q1, Francesco Bagnaia non riesce invece ad andare oltre il decimo posto: Pecco chiude in 1’57”287, a 794 millesimi dalla pole e appena 19 dietro Morbidelli. Joan Mir e Maverick Viñales completano il gruppo dei dodici della Q2.

Q1: Zarco e Bagnaia passano, Martin si ferma prima di scendere in pista

La Q1 premia Johann Zarco e Bagnaia, con il francese davanti in 1’57”341 e il piemontese secondo a 211 millesimi. A restare fuori per appena 71 millesimi è Luca Marini, che scatterà 13° davanti a Diogo Moreira e Brad Binder. Seguono Jack Miller, Alex Rins e Fabio Quartararo, con Iker Lecuona e Augusto Fernandez a chiudere lo schieramento dei piloti che hanno girato. Martin, invece, figura ultimo senza tempo: dopo aver provato a stringere i denti nelle sessioni del venerdì e nella FP2, il pilota Aprilia decide insieme al team di non proseguire il Gran Premio, perché il dolore e soprattutto la mancanza di forza nelle staccate più violente rendono troppo difficile continuare a guidare.

Risultati qualifiche MotoGP Malesia 2026

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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