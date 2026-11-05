MotoGP Qatar 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito di Lusail

Dalle temperature tropicali della Malesia alle luci artificiali di Lusail: il Motomondiale approda in Qatar per il ventesimo appuntamento della stagione 2026, con Marc Marquez che ha a disposizione il primo match point per conquistare il suo ottavo titolo mondiale in MotoGP. Il campione in carica della Ducati è stato protagonista di una rimonta straordinaria, recuperando i 102 punti che lo separavano dalla vetta appena 161 giorni fa, e ora può chiudere i conti con due Gran Premi d'anticipo. Per riuscirci dovrà guadagnare almeno 30 punti su Jorge Martin e 8 su Marco Bezzecchi nell'arco del weekend, un'impresa non semplice ma favorita dalle difficoltà fisiche del rivale spagnolo, ancora alle prese con la frattura al polso rimediata in Australia e atteso dalla visita medica del giovedì. Toccherà soprattutto a Bezzecchi provare a rinviare la festa della Ducati, su una pista dove Marquez ha già vinto nel 2014 e nel 2025. Attenzione anche a Pedro Acosta, ancora matematicamente in corsa per il titolo, e a Francesco Bagnaia, vincitore a Lusail nel 2024 e desideroso di ritrovare il podio. Tra i possibili protagonisti ci sono inoltre Fabio Di Giannantonio, trionfatore nel 2023, ed Enea Bastianini, che proprio in Qatar conquistò la sua prima vittoria in MotoGP nel 2022. Da segnalare infine l'assenza di Alex Marquez, sostituito da Iker Lecuona, e soprattutto il forfait dell'intera Yamaha, che non prenderà parte al Gran Premio. Con appena tre round ancora da disputare, la notte di Lusail potrebbe già incoronare il campione del mondo 2026. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 6 novembre

12.45 – 13.30: Prove libere 1

17.00 – 18.00: Prequalifiche

Sabato 7 novembre

12.00 – 12.30: Prove libere 2

12.40 – 12.55: Qualifiche 1

13.05 – 13.20: Qualifiche 2

17.00: Sprint

Domenica 8 novembre

14.00: Gara Moto3

15.15: Gara Moto2

17.00: Gara MotoGP

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 7 novembre

12.40 – 13.20: Qualifiche MotoGP (diretta)

17.00: Sprint MotoGP (diretta)

Domenica 8 novembre

14.00: Gara Moto3 (diretta)

15.15: Gara Moto2 (diretta)

17.00: Gara MotoGP (diretta)

MotoGP 2026, GP Malesia: festa Ducati con Marquez

LINK UTILI - GP DELLA MALAYSIA 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Lusail International Circuit da 5,38 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) nonostante le 11 frenate al giro per complessivi 34 secondi: 3 frenate sono della categoria High, 4 Medium e 4 Low.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Lusail International Circuit per l’impianto frenante è la prima, per effetto del rettilineo di 1,068 km che lo precede: le MotoGP scendono da 337 km/h a 99 km/h grazie ad una staccata di 4,9 secondi durante i quali le moto percorrono 259 metri. Per effettuarla i piloti esercitano un carico di 5,6 kg sulla leva del freno Brembo, subendo una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione dell’impianto frenante raggiunge i 12,1 bar e la temperatura dei dischi supera i 550 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 6 novembre: parzialmente sereno; temperatura 28°-34°; precipitazioni 15%; umidità 52%

Sabato 7 novembre: per lo più sereno; temperatura 28°-35°; precipitazioni 10%; umidità 40%

Domenica 8 novembre: sereno; temperatura 28°-36°; precipitazioni 0%; umidità 41%

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