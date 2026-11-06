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MotoGP Qatar 2026. Diggia da record nelle prequalifiche, Marquez in scia. Si rivede Bagnaia

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54 minuti fa - Marquez secondo, Bezzecchi e Bagnaia subito dietro. Martin centra la Q2, Acosta resta fuori

Di Giannantonio firma il record di Lusail e precede Marquez. Bezzecchi è terzo, Bagnaia quarto e Martin settimo; Acosta dovrà passare dalla Q1
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È Fabio Di Giannantonio il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio del Qatar: il romano della VR46 porta la Ducati davanti a tutti con uno strepitoso 1’50”406, nuovo record del circuito di Lusail. Alle sue spalle Marc Marquez limita il distacco a 142 millesimi nonostante un contrattempo piuttosto insolito, la rottura della catena della sua Desmosedici poco dopo metà turno. Tornato in pista per il time attack, il leader del Mondiale risale immediatamente al secondo posto. Marco Bezzecchi è terzo a 260 millesimi e conferma soprattutto un passo gara molto competitivo, mentre arrivano segnali incoraggianti anche da Francesco Bagnaia, quarto a 386 millesimi e finalmente più vicino ai migliori tanto sul giro secco quanto sul ritmo.

Martin in Q2, Bastianini risorge. Acosta costretto alla Q1

L’Aprilia piazza tutte le sue moto direttamente in Q2: dietro a Bezzecchi c’è Raul Fernandez, quinto, mentre Jorge Martin conferma i progressi fisici mostrati già nelle FP1 e chiude settimo a 635 millesimi, pur dovendo sfruttare la scia del compagno per realizzare il suo miglior giro. Tra i due si inserisce un ritrovato Enea Bastianini, sesto dopo il difficile 17° posto della mattinata. Johann Zarco, Ai Ogura e Brad Binder completano la top 10. Restano invece fuori per pochi millesimi Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli e Luca Marini, rispettivamente 11°, 12° e 13°, mentre la sorpresa negativa è Pedro Acosta, soltanto 14° e quindi obbligato a passare dalla Q1. Pedrito termina qui una striscia mostruosa che lo vedeva sempre davanti al suo compagno in qualifica da quando è approdato in MotoGP, con un record che si chiude 60-0. Chiude il gruppo Jake Dixon, ancora in fase di adattamento alla Honda dopo il ritorno in MotoGP.

Risultati prequalifiche MotoGP Qatar 2026

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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