MotoGP Qatar 2026. Bezzecchi firma una pole stratosferica, Marquez in prima fila. Martin soffre

Bezzecchi polverizza il record di Lusail e batte Marquez per 266 millesimi. Diggia è terzo, Bagnaia quinto, mentre Martin scivola in quarta fila

Marco Bezzecchi si prende una pole position spettacolare nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar, firmando il nuovo record assoluto di Lusail. Il pilota Aprilia abbassa prima il limite sull’1’50”065 e poi si migliora ancora fino a uno straordinario 1’50”028, rifilando ben 266 millesimi a Marc Marquez. È la quinta pole stagionale e la 14ª in MotoGP per il riminese, che prova così a tenere aperta una corsa al titolo nella quale arriva al weekend con 67 punti da recuperare. Marquez deve accontentarsi della seconda casella dopo aver perso terreno soprattutto nel terzo settore del suo ultimo tentativo, mentre Fabio Di Giannantonio completa la prima fila in 1’50”327, appena 33 millesimi dietro alla Ducati ufficiale.

Bagnaia quinto, Martin soffre e scivola in quarta fila

Alle spalle dei primi tre si confermano molto competitive le Aprilia Trackhouse: Raul Fernandez è quarto a 429 millesimi, mentre Ai Ogura chiude sesto. Tra i due si inserisce un buon Francesco Bagnaia, quinto a 564 millesimi e ancora in crescita rispetto agli ultimi difficili weekend, anche se perde oltre quattro decimi soltanto nell’ultimo settore. Johann Zarco porta la Honda in settima posizione davanti a Pedro Acosta, Fermin Aldeguer ed Enea Bastianini. La nota più delicata riguarda però Jorge Martin: il dolore al radio destro fratturato in Australia torna a farsi sentire e il pilota Aprilia non va oltre l’11° posto, a oltre un secondo da Bezzecchi. Nel finale trova anche Acosta nel suo ultimo tentativo e si lamenta dell’episodio, ma resta comunque confinato in quarta fila, davanti al solo Brad Binder, caduto alla curva 1 nelle prime fasi della Q2.

Q1: Aldeguer e Acosta passano, Morbidelli e Marini restano fuori

La Q1 premia Fermin Aldeguer, autore di un 1’50”876, e Pedro Acosta, secondo a 211 millesimi dopo essere stato a lungo al comando. Il primo degli esclusi è Franco Morbidelli, che manca il passaggio per poco meno di due decimi e scatterà 13°, mentre Luca Marini apre con lui la quinta fila dalla 14ª posizione. Seguono Iker Lecuona, Diogo Moreira e Jake Dixon, mentre Maverick Viñales chiude lo schieramento. Per Acosta e Aldeguer il passaggio dalla Q1 si traduce poi rispettivamente nell’ottavo e nel nono posto in Q2, ma nessuno dei due riesce ad avvicinare il ritmo imposto da Bezzecchi nella lotta per la pole.

Risultati qualifiche MotoGP Qatar 2026

Marco Bezzecchi takes pole with a new all-time lap record ahead of @marcmarquez93, @88jorgemartin will start 11th 🏁#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/suRNRY9RBj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

VEDI ANCHE

Tags