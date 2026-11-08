MotoGP Qatar 2026. Bezzecchi domina Lusail, Marquez rimanda la festa mondiale. Bastianini quinto

Marco Bezzecchi si prende la rivincita dopo la caduta nella Sprint e domina il Gran Premio del Qatar dall'inizio alla fine. Scattato dalla pole, il pilota Aprilia mantiene il comando alla prima curva e imprime immediatamente un ritmo che nessuno riesce a sostenere per tutti i 22 giri di Lusail. Soltanto Raul Fernandez prova inizialmente a seguirlo, ma con il passare delle tornate anche lo spagnolo della Trackhouse deve arrendersi. Bezzecchi taglia così il traguardo con 3”083 di vantaggio, conquistando la sesta vittoria della stagione e la dodicesima in MotoGP, tutte ottenute su circuiti differenti. Un successo che permette anche all'Aprilia di riportarsi a sole otto lunghezze dalla Ducati nel Mondiale Costruttori.

THE VERY BEST OF BEZ! 💯



Marco Bezzecchi wins under the lights and keeps himself in the title picture 👊#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/bGoz0r3BBp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Marquez rimonta al secondo posto, ma il titolo deve aspettare

Marc Marquez affronta invece la prima parte della corsa con grande prudenza, pensando soprattutto alla gestione delle gomme. Dopo essere stato superato da Raul Fernandez nelle prime curve, il leader del Mondiale perde anche la posizione su Pedro Acosta e si ritrova quarto. La KTM però è alle prese con il problema della pressione minima della gomma anteriore e Acosta lascia strada allo spagnolo, che nella seconda metà di gara cambia ritmo. Marc recupera progressivamente su Fernandez e a poche tornate dalla fine lo supera sul rettilineo principale, conquistando il secondo posto. Non basta però per festeggiare il titolo a Lusail: per chiudere i conti avrebbe dovuto vincere con Jorge Martin fuori dalla zona punti, e l'appuntamento con la corona iridata viene così rimandato a Portimao.

Raul e Ogura portano tre Aprilia nelle prime quattro

Alle spalle dei primi due, Raul Fernandez riesce a difendere il terzo posto nonostante nel finale debba utilizzare una mappatura più conservativa per assicurarsi di arrivare alla bandiera a scacchi con abbastanza carburante. Il pilota Trackhouse precede il compagno Ai Ogura, completando una giornata eccellente per Aprilia con tre RS-GP nelle prime quattro posizioni. Quinta piazza per un ottimo Enea Bastianini, finalmente competitivo dall'inizio alla fine con la KTM Tech3. Alle sue spalle chiude Acosta, costretto a rallentare proprio per tentare di riportare entro i limiti regolamentari la pressione della gomma anteriore e incapace così di trasformare in podio il buon ritmo mostrato nelle prime fasi.

Martin stringe i denti, Bagnaia e Marini non partono

Jorge Martin porta a termine una gara inevitabilmente condizionata dalla frattura al radio destro e, dopo un avvio prudente, conquista un prezioso settimo posto che mantiene matematicamente aperto il Mondiale. Alle sue spalle termina Fabio Di Giannantonio, meno brillante rispetto al secondo posto della Sprint, seguito da Johann Zarco e Iker Lecuona. Franco Morbidelli è 11°, mentre Francesco Bagnaia non prende il via dopo le fratture al piede destro riportate nel violentissimo incidente della Sprint. Assente anche Luca Marini, ritirato dopo il warm-up a causa del persistente stato di affaticamento che lo accompagna dall'Australia. Brad Binder e Diogo Moreira sono gli unici ritirati, mentre Jake Dixon chiude 14° e conquista i suoi primi punti in MotoGP.

Heroic Martinator deserves a big reception once more 💪🤗#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/EzGg05xS1D — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Griglia di partenza MotoGP Qatar 2026

Risultati gara MotoGP Qatar 2026

Marco Bezzecchi has the last word under the lights as @marcmarquez93 takes 2nd 🏁



The title fight goes to Portimao in less than two weeks' time 🇵🇹🔜#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/Fd0BYuOT9y — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

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