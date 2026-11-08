MotoGP Qatar 2026. Bezzecchi domina Lusail, Marquez rimanda la festa mondiale. Bastianini quinto

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Marco Bezzecchi si prende la rivincita dopo la caduta nella Sprint e domina il Gran Premio del Qatar dall'inizio alla fine. Scattato dalla pole, il pilota Aprilia mantiene il comando alla prima curva e imprime immediatamente un ritmo che nessuno riesce a sostenere per tutti i 22 giri di Lusail. Soltanto Raul Fernandez prova inizialmente a seguirlo, ma con il passare delle tornate anche lo spagnolo della Trackhouse deve arrendersi. Bezzecchi taglia così il traguardo con 3”083 di vantaggio, conquistando la sesta vittoria della stagione e la dodicesima in MotoGP, tutte ottenute su circuiti differenti. Un successo che permette anche all'Aprilia di riportarsi a sole otto lunghezze dalla Ducati nel Mondiale Costruttori.
THE VERY BEST OF BEZ! 💯— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026
Marco Bezzecchi wins under the lights and keeps himself in the title picture 👊#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/bGoz0r3BBp
Marquez rimonta al secondo posto, ma il titolo deve aspettare
Marc Marquez affronta invece la prima parte della corsa con grande prudenza, pensando soprattutto alla gestione delle gomme. Dopo essere stato superato da Raul Fernandez nelle prime curve, il leader del Mondiale perde anche la posizione su Pedro Acosta e si ritrova quarto. La KTM però è alle prese con il problema della pressione minima della gomma anteriore e Acosta lascia strada allo spagnolo, che nella seconda metà di gara cambia ritmo. Marc recupera progressivamente su Fernandez e a poche tornate dalla fine lo supera sul rettilineo principale, conquistando il secondo posto. Non basta però per festeggiare il titolo a Lusail: per chiudere i conti avrebbe dovuto vincere con Jorge Martin fuori dalla zona punti, e l'appuntamento con la corona iridata viene così rimandato a Portimao.
🆙 @marcmarquez93 into 2nd with 3 LAPS TO GO!#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/D2QkyMjYMY— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026
Raul e Ogura portano tre Aprilia nelle prime quattro
Alle spalle dei primi due, Raul Fernandez riesce a difendere il terzo posto nonostante nel finale debba utilizzare una mappatura più conservativa per assicurarsi di arrivare alla bandiera a scacchi con abbastanza carburante. Il pilota Trackhouse precede il compagno Ai Ogura, completando una giornata eccellente per Aprilia con tre RS-GP nelle prime quattro posizioni. Quinta piazza per un ottimo Enea Bastianini, finalmente competitivo dall'inizio alla fine con la KTM Tech3. Alle sue spalle chiude Acosta, costretto a rallentare proprio per tentare di riportare entro i limiti regolamentari la pressione della gomma anteriore e incapace così di trasformare in podio il buon ritmo mostrato nelle prime fasi.
👀 @AiOgura79 now passes @37_pedroacosta#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/OzRZqsudCg— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026
Martin stringe i denti, Bagnaia e Marini non partono
Jorge Martin porta a termine una gara inevitabilmente condizionata dalla frattura al radio destro e, dopo un avvio prudente, conquista un prezioso settimo posto che mantiene matematicamente aperto il Mondiale. Alle sue spalle termina Fabio Di Giannantonio, meno brillante rispetto al secondo posto della Sprint, seguito da Johann Zarco e Iker Lecuona. Franco Morbidelli è 11°, mentre Francesco Bagnaia non prende il via dopo le fratture al piede destro riportate nel violentissimo incidente della Sprint. Assente anche Luca Marini, ritirato dopo il warm-up a causa del persistente stato di affaticamento che lo accompagna dall'Australia. Brad Binder e Diogo Moreira sono gli unici ritirati, mentre Jake Dixon chiude 14° e conquista i suoi primi punti in MotoGP.
Heroic Martinator deserves a big reception once more 💪🤗#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/EzGg05xS1D— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026
Griglia di partenza MotoGP Qatar 2026
The main race will have the #MotoGP grid looking like this 👀#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/xikwl25xQ6— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026
Risultati gara MotoGP Qatar 2026
Marco Bezzecchi has the last word under the lights as @marcmarquez93 takes 2nd 🏁— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026
The title fight goes to Portimao in less than two weeks' time 🇵🇹🔜#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/Fd0BYuOT9y
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.