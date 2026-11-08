MotoGP Qatar 2026, le pagelle di Lusail

Le pagelle del Gran Premio del Qatar al Lusail International Circuit. Bezzecchi in versione Simply the Bez, Marquez ragioniere da 9, Fernandez generoso. Ogura si svegli tardi, bravo Bastianini, eroico Martin, Acosta bisticcia con le gomme. Tutte le valutazioni del Gran Premio di Lusail le trovate qua sotto.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 10 - Simply the Bez. Quando tutto funziona è imprendibile per chiunque, peccato che non sempre tutto abbia funzionato nel 2026. Oggi sì: sempre in testa.

MARC MARQUEZ - 9 - In versione ragioniere, per metà gara galleggia tra 3° e 4° posizione, poi accelera e va a riprendere Raul Fernandez, accontentandosi di una P2 che profuma di iride.

RAUL FERNANDEZ - 8 - Generosisimo, prova a seguire Bezzecchi ma non riesce, per farlo chiede tanto alle sue gomme che negli ultimi giri lo abbandonano, e si accontenta del podio.

AI OGURA - VOTO 7 - Il giapponese scatta bene e si prende subito la P4, poi però scivola in P6 e deve remare fino a fine gara per tornare quarto, superando le KTM di Bastianini e Acosta.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7,5 - Ottima gara per Bastianii che recupera due posizioni al via, poi lotta tra P5 e P6 fino alla fine con Ogura e Acosta, che gli cede la posizione nel finale.

PEDRO ACOSTA - VOTO 7 - La grinat c'è, la velocità pure, ma Pedro oggi lotta più con la pressione delle gomme che con gli avversari. Era terzo dopo pochi giri, cederà fino alla sesta.

JORGE MARTIN - VOTO 8 - Non dimentichiamoci la serietà del suo infortunio al braccio, ciò nonostante lotta come un leone e arriva stremato con una settima miracolosa posizione.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5 - Ci si attendeva di più da Diggia dopo la seconda piazza di ieri. Invece al via viene mandato largo, perde qualche posizione e non recupera più.

I voti degli altri

JOHANN ZARCO - VOTO 7 - Alla fine è l'unica Honda in gara, ma non sfigura e arriva 9°.

IKER LECUONA - VOTO 7 - Ottima gara del pilota SBK che arriva 10° crescendo nel finale

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 6 - Dopo un brutto avvio, da ultimo risale fino alla P11.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 5,5 - Sempre nella top 10, crolla nel finale e perde due posti.

MAVERICK VINALES - VOTO 5,5 - Sempre alle prese coi soliti problemi, 13° e penultimo.

JAKE DIXON - VOTO 6 - Sostituisce Mir portando a casa la moto senza danni e con 2 punti.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Sempre sulle soglie della top ten, poi ha problemi e si ritira.

DIOGO MOREIRA - VOTO 6 - Si ritira dopo 16 giri e una gara discreta nelle prime fasi.

I piloti Yamaha Fabio Quartararo, Alex Rins, Topark Razgatlioglu e Jack Miller non hanno preso parte al weekend per decisione della casa giapponese. Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Joan Mir e Luca Marini non partecipano alla gara perché infortunati.

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