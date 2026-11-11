Dall'Igna e la chiave dei successi di Marquez: "Sa sempre cosa fare e quando farlo"

Marc Marquez è sempre più vicino al decimo titolo mondiale e Gigi Dall'Igna non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto nel GP Qatar. Dopo la vittoria nella Sprint del sabato, il secondo posto conquistato domenica alle spalle di Marco Bezzecchi ha permesso allo spagnolo di consolidare ulteriormente il primato in classifica. Una prestazione che il direttore generale di Ducati Corse considera una dimostrazione di maturità e intelligenza tattica, soprattutto per la capacità di ottenere il massimo anche in una gara nella quale non disponeva del potenziale per vincere.

MotoGP 2026: Marc Marquez (Ducati)

Il weekend di Losail ha però lasciato anche una nota amara nel box della Casa di Borgo Panigale, con Francesco Bagnaia costretto al ritiro nella Sprint dopo un violento incidente che gli ha provocato due fratture al piede destro. Dall'Igna ha dedicato parole di incoraggiamento al pilota italiano, il cui ritorno in pista resta incerto.

Dall'Igna: “Marquez sa sempre cosa fare e quando farlo”

Nel consueto commento pubblicato dopo il Gran Premio, Dall'Igna ha sottolineato l'importanza dei risultati raccolti dal campione del mondo in carica, a cominciare dalla decima vittoria stagionale nelle Sprint: “Un'ottima qualifica, seguita dalla decima vittoria nella Sprint della stagione, quella più importante, e poi, per completare il weekend del Qatar, un solidissimo secondo posto che vale oro. Siamo ormai vicinissimi a un'altra immensa gioia, ma prima dobbiamo portare a termine il lavoro, dobbiamo concluderlo nel migliore dei modi. Solo allora guarderemo a quanto abbiamo realizzato finora”.

L'aspetto che ha maggiormente impressionato il dirigente veneto è stata la capacità di adattare il proprio stile di guida alle necessità del momento, rinunciando quando necessario all'aggressività per privilegiare un risultato utile in ottica campionato: “Abbiamo assistito a una gara molto intelligente, di quelle che certificano definitivamente la maturità, l'esperienza e il talento di un campione completo, capace di fare la differenza sempre e ovunque”.

GP Qatar 2026, Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com

Secondo Dall'Igna, proprio questa versatilità rappresenta uno dei principali punti di forza dello spagnolo: “Marc sa esattamente cosa bisogna fare e come dosare le proprie capacità, scegliendo l'approccio giusto non soltanto per una determinata gara, ma per quel preciso momento, con una lettura lucida della propria situazione e di quella degli avversari. Che si tratti della forza e dell'istinto di un combattente oppure dell'esecuzione di una strategia raffinata, sa sempre quale aspetto far prevalere, dall'approccio più aggressivo a quello, diciamo, più produttivo”.

La rimonta nel GP Qatar: “Ha ottenuto il massimo senza essere favorito”

Dopo una prima parte di gara disputata controllando il ritmo e il consumo degli pneumatici, Marquez ha aumentato progressivamente la propria velocità, riuscendo a recuperare terreno fino a conquistare il secondo posto. Una rimonta impreziosita anche dal giro più veloce della corsa. Dall'Igna ha evidenziato come la gestione della seconda metà del Gran Premio abbia rappresentato un passaggio fondamentale nella lotta per il titolo: “La prima parte è stata gestita controllando il passo e l'usura delle gomme, mentre la seconda è stata caratterizzata da un deciso ed entusiasmante cambio di ritmo, una rimonta progressiva e inarrestabile che, dopo aver fatto segnare il giro più veloce, lo ha portato a conquistare un preziosissimo secondo posto”.

Un risultato particolarmente significativo perché ottenuto in condizioni nelle quali la Ducati non partiva con i favori del pronostico: “Marc non si è lasciato sfuggire questa opportunità, l'ha inseguita e conquistata senza risparmiarsi, con la sua consueta autorevolezza. Ancora una volta è riuscito a ottenere il massimo assoluto in una situazione nella quale non era il favorito: un risultato eccellente che ha il sapore di una vittoria vera e propria, la più grande”.

Bagnaia, il rammarico di Dall'Igna dopo l'incidente

Accanto alla soddisfazione per il risultato dello spagnolo, il fine settimana del Qatar ha lasciato grande amarezza per quanto accaduto a Bagnaia. Il pilota italiano aveva mostrato segnali incoraggianti fin dalle prove libere, prima che il contatto con Fermin Aldeguer nella Sprint provocasse una violenta caduta: “Pecco stava guidando magistralmente fin dalle prime sessioni di prove libere. Veloce, preciso e competitivo. È un piacere rivederlo in pista in questo modo. Avrebbe potuto lottare con i più forti nel gruppo di testa, ma è stato vittima di un brutto contatto con un altro pilota nelle prime fasi della gara”.

MotoGP 2026: Pecco Bagnaia (Ducati)

Dall'Igna ha sottolineato come l'incidente sia avvenuto senza responsabilità da parte del suo pilota, esprimendo sollievo per conseguenze che avrebbero potuto essere ancora più gravi: “Senza alcuna colpa, si è ritrovato improvvisamente sbalzato dalla moto. Una caduta violenta, difficile da guardare anche in televisione e, direi, fortunatamente con conseguenze relativamente contenute. Un brutto colpo e due fratture al piede destro che richiederanno un intervento chirurgico”.

Bagnaia è stato nel frattempo operato con successo a Torino per la doppia frattura al quarto e al quinto metatarso del piede destro. I tempi di recupero dipenderanno dall'andamento della riabilitazione e la sua presenza negli ultimi due appuntamenti resta incerta: “Non sappiamo esattamente quando tornerà in pista, ma non vediamo l'ora di rivederlo nel box per potergli dare l'abbraccio e il saluto che merita in questi ultimi due round della stagione”.

Ducati, il titolo Piloti è vicino ma resta aperta la sfida Costruttori

Con 60 punti di vantaggio su Jorge Martin e soltanto due appuntamenti ancora da disputare, Marquez avrà già nella Sprint del GP Portogallo la possibilità di chiudere matematicamente il campionato. Dall'Igna, tuttavia, invita a non considerare concluso il lavoro: “È bene ricordare che il lavoro non è ancora finito. Servirà il massimo impegno negli ultimi due appuntamenti, che decideranno anche l'importante titolo Costruttori”.

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Una sfida, quest'ultima, ancora apertissima: Ducati mantiene otto punti di margine su Aprilia. Il direttore generale ha quindi richiamato la necessità di mantenere alta la concentrazione fino all'ultima gara, anche per riconoscere il lavoro svolto da tutto il personale Ducati: “Dobbiamo onorare tutto il lavoro svolto dalla grande squadra Ducati, sia sui circuiti sia a casa, oltre che per rispetto dei nostri avversari e di tutti i tifosi”.

L'obiettivo immediato resta dunque completare la conquista del titolo Piloti, ma il finale di stagione offrirà alla Casa di Borgo Panigale anche l'opportunità di difendere il primato tra i Costruttori. La sfida con Aprilia destinata a proseguire fino a Valencia, come ha rimarcato anche il CEO del team della casa di Noale, Massimo Rivola, parlando di questo derby tutto italiano: ''Il titolo Costruttori è sicuramente un obiettivo. Sinceramente penso che ce lo meritiamo''.

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