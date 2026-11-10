Bagnaia operato al piede dopo la caduta in Qatar: i tempi di recupero sono da valutare

Francesco Bagnaia è stato operato questa mattina a Torino per le fratture riportate al piede destro durante la Sprint del GP Qatar. L'intervento chirurgico, perfettamente riuscito, si è reso necessario dopo il violento incidente che sabato aveva messo fuori gioco il pilota del Ducati Lenovo Team nelle fasi iniziali della gara. Non sono ancora stati definiti i tempi di recupero, che dipenderanno dall'andamento della riabilitazione.

Crash for @PeccoBagnaia, involved in an incident with @Aldeguer54 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/McCgVuCxff — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

La caduta era avvenuta in seguito a un highside che aveva provocato una doppia frattura al quarto e al quinto metatarso del piede destro. Bagnaia aveva così dovuto rinunciare al resto del weekend di Losail, mentre ora l'attenzione si concentra sulle sue condizioni fisiche e sulla possibilità di tornare in pista prima della conclusione del campionato.

Bagnaia operato a Torino: applicata una placca al metatarso

A comunicare l'esito dell'operazione è stata la Ducati, attraverso una nota ufficiale che ha confermato il buon esito dell'intervento. L'équipe medica guidata dal dottor Luigi Milano, presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino, ha provveduto a fissare le fratture riportate dal tre volte campione del mondo, applicando una placca al quarto metatarso del piede destro.

Il pilota italiano inizierà quanto prima il percorso riabilitativo, ma al momento non è stata indicata una data per il ritorno alle competizioni. Saranno i progressi delle prossime settimane a determinare quando potrà nuovamente salire sulla Desmosedici. Con soltanto due Gran Premi ancora da disputare, in Portogallo e a Valencia, la sua partecipazione agli ultimi appuntamenti della stagione resta dunque incerta.

Aldeguer si scusa con Bagnaia e Ducati dopo l'incidente

A tornare sull'episodio della Sprint è stato anche Fermin Aldeguer, protagonista della manovra che ha coinvolto Bagnaia. Lo spagnolo ha ricevuto una penalità di due long lap, scontata durante la gara breve, conclusa in undicesima posizione a 9,429 secondi dal vincitore. Il pilota ha spiegato di essersi recato personalmente nel box Ducati per chiarire quanto accaduto e presentare le proprie scuse: “Prima di tutto voglio chiedere scusa a Pecco e alla squadra. Sono già passato dal suo box e ho cercato di spiegare nel modo più chiaro possibile quello che è successo”.

MotoGP: Fermin Aldeguer (Ducati)

Pur riconoscendo le conseguenze dell'incidente, Aldeguer ha difeso la propria scelta, sostenendo di non aver tentato una manovra particolarmente azzardata: “La caduta è stata spettacolare, ma dal mio punto di vista non credo di aver fatto una manovra così folle. Stavo cercando di recuperare una posizione su Pedro (Acosta), che era uscito male dalla curva 15”.

Secondo il racconto dello spagnolo, l'occasione di sorpasso si era presentata all'ultima curva, quando Acosta aveva perso velocità in uscita dalla precedente. La successiva difesa della posizione e le condizioni dell'asfalto fuori traiettoria avrebbero complicato la frenata: “Ho visto la possibilità di passare all'ultima curva, ma chiaramente lui, dopo essere uscito male, ha cercato di difendere la posizione. Eravamo un po' oltre la metà della pista, verso destra, e sappiamo che in Qatar, quando si esce dalla traiettoria ideale, è un po' una lotteria”.

Aldeguer ha quindi ammesso di non essere riuscito a rallentare come avrebbe voluto: “Non sono stato in grado di frenare la moto nel modo in cui avrei desiderato”. Lo spagnolo ha accettato la sanzione, sottolineando l'importanza di averla scontata già nella Sprint, senza trascinarsela nella gara domenicale.

“Alcuni capiscono, altri la prendono sul personale”

Nel commentare il confronto con il box Ducati, Aldeguer ha lasciato intendere che le sue spiegazioni non siano state accolte allo stesso modo da tutti: “Alla fine alcuni capiscono che queste cose possono succedere durante una gara, mentre altri la prendono più sul personale. Ma io posso soltanto chiedere scusa e cercare di evitare che qualcosa del genere accada nuovamente nelle prossime gare”. Il pilota ha concluso riconoscendo come gli errori facciano parte delle competizioni: “Alla fine funziona così: qualche volta sei tu a commettere un errore, altre volte sei quello che ne subisce le conseguenze”.

Per Bagnaia, intanto, la priorità è il recupero fisico. L'intervento è riuscito, ma la doppia frattura impone prudenza e soltanto l'evoluzione delle sue condizioni permetterà di capire se potrà tornare in sella già nelle ultime due gare del Mondiale o se la sua stagione si sia conclusa anticipatamente in Qatar.

VEDI ANCHE

Tags