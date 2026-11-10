Rivola riconosce i meriti di Marquez: “Il Mondiale lo ha vinto lui, ha fatto la differenza”

Massimo Rivola non cerca scuse e riconosce apertamente i meriti di Marc Marquez, ormai a un passo dal decimo titolo mondiale. Neppure la vittoria di Marco Bezzecchi nel GP Qatar cambia il giudizio del CEO di Aprilia Racing: la Casa di Noale ha sprecato diverse occasioni durante la stagione, ma lo spagnolo ha saputo fare la differenza nei momenti decisivi, anche quando la sua moto non era la più competitiva.

Massimo Rivola al muretto Aprilia. Credits: MotoGP.com

Con due appuntamenti ancora da disputare, Marquez conserva 60 punti di vantaggio su Jorge Martin e 74 su Bezzecchi. Rivola guarda già agli insegnamenti di questa stagione e agli altri titoli ancora in palio, senza però nascondere il proprio disappunto per la mancata penalizzazione del leader del mondiale dopo il contatto con il suo pilota nella Sprint di Losail.

Rivola applaude il rivale: “È davvero un grande”

Intervistato da Sky Italia dopo la gara di Losail, Rivola ha tracciato un bilancio della stagione, sottolineando i progressi compiuti da Aprilia nonostante i punti lasciati per strada: ''Non abbiamo rinunciato a nulla, abbiamo continuato a cercare di migliorare le prestazioni della moto e la crescita dei piloti. Ci sono tanti aspetti positivi di cui essere orgogliosi. E ovviamente i punti persi, buttati via per un motivo o per l'altro, li prendiamo come una lezione per il futuro. Ma ci sono ancora due gare da disputare''.

Alla domanda se il Mondiale fosse stato perso da Aprilia più che vinto da Ducati, la risposta del dirigente italiano è stata netta: ''Lo ha vinto Marc Marquez. Sinceramente, ha fatto la differenza, lo ha fatto anche oggi. Basta guardare i distacchi dalle altre Ducati''. Rivola ha quindi evidenziato la capacità dello spagnolo di gestire i fine settimana, massimizzando il bottino di punti quando possibile e conquistando risultati importanti anche sui circuiti meno favorevoli: ''Per come ha gestito i weekend, per come ha conquistato 37 punti quando sapeva di poterlo fare, per come ha portato a casa la vittoria sulle piste più difficili, bisogna togliersi il cappello. Per il suo curriculum, la sua esperienza e anche per come gestisce la stampa. Non è un caso, Marc è davvero un grande''.

Aprilia punta ai titoli Team e Costruttori

La differenza nella corsa al titolo emerge soprattutto dalla continuità dei risultati. Bezzecchi ha conquistato sei vittorie domenicali, appena una in meno del rivale, ma ha accumulato ben undici gare senza punti, contro le sei del pilota Ducati. Martin, invece, ha mostrato maggiore regolarità, pur avendo ottenuto una sola vittoria nei Gran Premi. Se il titolo Piloti appare ormai compromesso, Aprilia può ancora puntare agli altri due campionati. La squadra italiana guida infatti la classifica Team con 124 punti di vantaggio sul Ducati Lenovo Team, mentre nella graduatoria Costruttori paga soltanto otto lunghezze alla Casa di Borgo Panigale.

MotoGP 2026, GP Qatar: festa Aprilia per Bezzecchi

''Prima di tutto c'è sicuramente il campionato Team, che sostanzialmente equivale al Mondiale Costruttori della Formula 1, perché somma i risultati dei due piloti - ha spiegato Rivola, un passato nel Circus anche con Ferrari - E poi sì, il titolo Costruttori è sicuramente un obiettivo. Sinceramente penso che ce lo meritiamo''.

Il CEO di Aprilia ha inoltre suggerito una revisione del sistema di assegnazione dei punti nella classifica Costruttori, attualmente basato sul miglior risultato ottenuto da ciascuna Casa in ogni gara: ''Penso che dovremmo anche trovare un modo per cambiare il sistema di calcolo dei punti, perché c'è un Marquez che da solo... Ho sentito dire che a volte quattro Aprilia non bastano per battere Marquez. È vero, questi sono i fatti''.

Il contatto nella Sprint fa ancora discutere

Nonostante il riconoscimento dei meriti del rivale, Rivola non ha cambiato opinione sull'episodio che ha coinvolto i due contendenti nella Sprint del sabato. Il contatto alla prima curva ha provocato la caduta di Bezzecchi, ma gli steward hanno considerato l'accaduto un normale incidente di gara, senza adottare provvedimenti. Una decisione che aveva suscitato la reazione contrariata del dirigente italiano, ripreso dalle telecamere mentre scuoteva la testa e applaudiva sarcasticamente.

Bez and @marcmarquez93 share their view on the collision 👀 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/CDAlCH8wBS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Anche dopo la vittoria domenicale del proprio pilota, Rivola ha ribadito le proprie perplessità, richiamando l'esperienza maturata nel mondo delle competizioni automobilistiche: ''Ho trascorso molti anni a lavorare con gli steward nelle corse a quattro ruote. Quando si verifica un incidente, il protocollo prevede innanzitutto di valutare quale dei due piloti abbia maggiori responsabilità. Per stabilirlo ci si pone una domanda semplice: quale dei due avrebbe potuto evitare il contatto? Da lì si comincia a valutare la responsabilità. Rispondete voi''.

Di Giannantonio critica la manovra, Bezzecchi evita le polemiche

A condividere le perplessità sull'episodio è stato anche Fabio Di Giannantonio, che seguiva da vicino i due piloti al momento dell'incidente e ha rischiato di essere coinvolto nella caduta. Durante il trasferimento verso il podio della Sprint, il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team si è rivolto direttamente a Marquez: ''Devi guardare quando rientri, lui era dentro dentro''.

👀 @FabioDiggia49's advice for @marcmarquez93 ''You must look before you close the line like that, he was inside'' #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/ycmvKumwd5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Più prudente, invece, la posizione dello stesso Bezzecchi, che dopo il successo di domenica ha preferito non alimentare ulteriormente la polemica: ''Faccio fatica a giudicare, non lo so, ma sarebbe una perdita di tempo pensarci. Questa è stata la decisione e devo rispettarla. Arrabbiarmi o discutere non cambierebbe nulla. Avete visto le immagini, ognuno può giudicarle dal proprio punto di vista''. La vittoria in Qatar ha comunque permesso al pilota Aprilia di mantenere aperta matematicamente la corsa al titolo, anche se il leader del mondiale potrà chiudere definitivamente i conti già nella Sprint del GP Portogallo. Per la Casa di Noale, intanto, la priorità sarà completare una stagione di grande crescita cercando di conquistare i titoli Team e Costruttori.

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