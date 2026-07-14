LCR Honda conferma Crutchlow per Silverstone, ma Zarco è vicino al rientro: "Quasi un miracolo"

Il team LCR Honda continuerà ad affidarsi a Cal Crutchlow anche dopo la pausa estiva della MotoGP. Il team ha infatti confermato che il britannico sarà al via del GP Gran Bretagna, in programma a Silverstone dal 7 al 9 agosto, prolungando così la sostituzione di Johann Zarco.

Crutchlow era tornato in gara al Mugello dopo il grave incidente che aveva costretto Zarco a fermarsi nel GP Catalogna dello scorso maggio. Da allora ha disputato cinque weekend di gara senza riuscire a conquistare punti, ottenendo come miglior risultato due sedicesimi posti in Ungheria e nei Paesi Bassi.

La sua presenza a Silverstone avrà anche un valore simbolico: sarà infatti il primo pilota britannico al via del GP di casa nella classe regina dal 2021, quando lo stesso Crutchlow sostituì Franco Morbidelli.

Zarco: ''È quasi un miracolo''

Se il rientro è rimandato, le notizie per Zarco sono comunque incoraggianti. Il pilota francese ha raccontato in un'intervista a Canal+ che il recupero dai gravi danni ai legamenti del ginocchio sta procedendo molto meglio del previsto, tanto da rendere non più necessario l'intervento chirurgico. Zarco ha dichiarato: ''Due dei tre legamenti lesionati si sono ripresi e stanno guarendo molto, molto bene. È quasi un miracolo''.

Il francese ha spiegato che la natura della MotoGP ha giocato un ruolo importante nella scelta di evitare l'operazione. Zarco ha dichiarato: ''Non sono un calciatore e nemmeno uno sciatore. Le sollecitazioni sul ginocchio sono diverse quando si guida una moto. Se mi avessero detto che serviva comunque l'intervento, avrei dovuto aspettare, operarmi e poi aspettare ancora. La stagione sarebbe stata completamente compromessa. Per questo sono davvero felice''.

Il ritorno si avvicina

Il trentacinquenne ha già ripreso ad allenarsi e conta di tornare presto anche in moto, pur senza fissare una data precisa per il rientro in gara.

GP Francia 2026, Le Mans. Johann Zarco (Honda). Credits: MotoGP.com

Zarco ha dichiarato: ''Sto bene perché riesco già a muovermi normalmente e posso ricominciare ad allenarmi. Per un atleta tornare ad allenarsi significa sentirsi di nuovo vivo. Inizierò presto anche a girare in moto, probabilmente tra l'inizio e la metà di agosto, per ritrovare le sensazioni e capire come sto. Non voglio rientrare per forzare subito al massimo, ma farlo nelle migliori condizioni possibili e con fiducia''. Il GP Aragona, in programma a fine agosto, potrebbe rappresentare un obiettivo realistico.

Al rientro ci sarà anche una penalità

Ricordiamo che quando tornerà in pista, Zarco dovrà scontare un doppio long lap penalty. I commissari hanno infatti deciso di punirlo per l'incidente del GP Catalogna che coinvolse anche Luca Marini e Francesco Bagnaia, nonostante fosse stato proprio il francese a riportare le conseguenze fisiche più gravi in quella caduta.

La priorità, però, resta completare il recupero. E dopo settimane di grande incertezza, evitare un'operazione rappresenta già una vittoria importante per il pilota della LCR Honda.

VEDI ANCHE

Tags