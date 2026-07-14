LCR Honda conferma Crutchlow per Silverstone, ma Zarco è vicino al rientro: "Quasi un miracolo"

Il team LCR Honda continuerà ad affidarsi a Cal Crutchlow anche dopo la pausa estiva della MotoGP. Il team ha infatti confermato che il britannico sarà al via del GP Gran Bretagna, in programma a Silverstone dal 7 al 9 agosto, prolungando così la sostituzione di Johann Zarco.
Crutchlow era tornato in gara al Mugello dopo il grave incidente che aveva costretto Zarco a fermarsi nel GP Catalogna dello scorso maggio. Da allora ha disputato cinque weekend di gara senza riuscire a conquistare punti, ottenendo come miglior risultato due sedicesimi posti in Ungheria e nei Paesi Bassi.
La sua presenza a Silverstone avrà anche un valore simbolico: sarà infatti il primo pilota britannico al via del GP di casa nella classe regina dal 2021, quando lo stesso Crutchlow sostituì Franco Morbidelli.
Zarco: ''È quasi un miracolo''
Se il rientro è rimandato, le notizie per Zarco sono comunque incoraggianti. Il pilota francese ha raccontato in un'intervista a Canal+ che il recupero dai gravi danni ai legamenti del ginocchio sta procedendo molto meglio del previsto, tanto da rendere non più necessario l'intervento chirurgico. Zarco ha dichiarato: ''Due dei tre legamenti lesionati si sono ripresi e stanno guarendo molto, molto bene. È quasi un miracolo''.
Il francese ha spiegato che la natura della MotoGP ha giocato un ruolo importante nella scelta di evitare l'operazione. Zarco ha dichiarato: ''Non sono un calciatore e nemmeno uno sciatore. Le sollecitazioni sul ginocchio sono diverse quando si guida una moto. Se mi avessero detto che serviva comunque l'intervento, avrei dovuto aspettare, operarmi e poi aspettare ancora. La stagione sarebbe stata completamente compromessa. Per questo sono davvero felice''.
Il ritorno si avvicina
Il trentacinquenne ha già ripreso ad allenarsi e conta di tornare presto anche in moto, pur senza fissare una data precisa per il rientro in gara.
GP Francia 2026, Le Mans. Johann Zarco (Honda). Credits: MotoGP.com
Zarco ha dichiarato: ''Sto bene perché riesco già a muovermi normalmente e posso ricominciare ad allenarmi. Per un atleta tornare ad allenarsi significa sentirsi di nuovo vivo. Inizierò presto anche a girare in moto, probabilmente tra l'inizio e la metà di agosto, per ritrovare le sensazioni e capire come sto. Non voglio rientrare per forzare subito al massimo, ma farlo nelle migliori condizioni possibili e con fiducia''. Il GP Aragona, in programma a fine agosto, potrebbe rappresentare un obiettivo realistico.
Al rientro ci sarà anche una penalità
Ricordiamo che quando tornerà in pista, Zarco dovrà scontare un doppio long lap penalty. I commissari hanno infatti deciso di punirlo per l'incidente del GP Catalogna che coinvolse anche Luca Marini e Francesco Bagnaia, nonostante fosse stato proprio il francese a riportare le conseguenze fisiche più gravi in quella caduta.
La priorità, però, resta completare il recupero. E dopo settimane di grande incertezza, evitare un'operazione rappresenta già una vittoria importante per il pilota della LCR Honda.
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.