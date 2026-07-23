Aldeguer: "Avere Valentino Rossi come capo è un po' intimidatorio"

Fermín Aldeguer ha già iniziato a guardare al 2027, quando lascerà il Gresini Racing MotoGP per approdare nel VR46 Racing Team. Lo spagnolo, sotto contratto con Ducati, ha ammesso che lavorare con Valentino Rossi rappresenterà un'opportunità unica, pur confessando una certa emozione all'idea di avere il nove volte iridato come team owner.

GP Indonesia 2025, Mandalika. Fermin Aldeguer (Ducati). Credits: MotoGP.com

Il suo futuro è ormai definito e, salvo sorprese, dovrebbe essere affiancato da Nicolò Bulega, attuale leader del Mondiale Superbike e sempre più vicino al salto in MotoGP. Una coppia giovane sulla quale Ducati punta per il futuro della classe regina.

''Da Valentino Rossi c'è solo da imparare''

Intervistato da Onda Regional de Murcia, Aldeguer ha spiegato cosa significhi per lui entrare nella squadra fondata da Valentino Rossi: ''All'inizio è un po' intimidatorio'' - ha dichiarato - ''Non sarà presente a tutte le gare, ma mi hanno detto che potrò chiamarlo e contare su di lui per qualsiasi cosa riguardi le corse. Ci sono poche persone migliori da cui imparare e devo sfruttare questa opportunità. I suoi consigli mi aiuteranno a migliorare e a diventare un pilota migliore''.

Il trasferimento di Aldeguer al VR46 Racing Team è stato uno dei movimenti più significativi del mercato piloti, anche perché ha comportato l'addio dello spagnolo al Gresini Racing, una scelta che ha creato più di una tensione nei rapporti tra il team di Nadia Padovani e Ducati. Ora l'attenzione si sposta sul secondo posto nel box VR46. Nicolò Bulega è infatti il grande favorito per affiancare Aldeguer nel 2027, completando una line-up completamente rinnovata. rispetto all'attuale composta da Fabio Di Giannantonio (già sicuro dell'approdo in KTM) e da Franco Morbidelli (per lui resta aperta la possibilità di approdare nel Mondiale Superbike).

''Capisco la scelta di Acosta, il mio momento arriverà''

Aldeguer ha parlato anche del mancato approdo nel team ufficiale Ducati, che dal 2027 schiererà Marc Márquez e Pedro Acosta. Una decisione che lo spagnolo comprende, pur continuando a coltivare l'obiettivo di arrivare un giorno nel team factory: ''Ho ancora tanto tempo per arrivare nel team ufficiale Ducati - ha spiegato -Capisco perché abbiano scelto Pedro: vogliono i piloti migliori. Avevano già me, oltre a Marc Márquez che è ancora fortissimo, ma nessuno sa per quanto continuerà. Con Acosta da una parte e Marc che un giorno potrebbe smettere, hanno anche Fermín Aldeguer che potrebbe arrivare lì. Con una moto ufficiale sento il loro supporto e mi sento molto più tranquillo. Credo che succederà un giorno: il mio obiettivo è arrivare nel team ufficiale Ducati''.

MotoGP: Dall'Igna, Aldeguer, Padovani

Nel frattempo Aldeguer è alle prese con il recupero dall'infortunio riportato nella caduta del GP d'Olanda, che potrebbe costringerlo a saltare anche il prossimo GP Gran Bretagna, in programma dopo la sosta estiva. Ma il suo sguardo è già rivolto al 2027, quando inizierà una nuova avventura sotto l'ala di Valentino Rossi e, con ogni probabilità, al fianco di Bulega.

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