MotoGP Olanda 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Nel weekend, dopo ben tre settimane di assenza, torna la MotoGP. Ci eravamo lasciati con Francesco Bagnaia in rimonta nei confronti di Jorge Martin dopo le due affermazioni domenicali di Barcellona e del Mugello, e ora arriva Assen, dove Pecco insegue la leggenda, ossia la terza vittoria consecutiva nella Cattedrale del Motociclismo dopo le affermazioni del 2022 e del 2023. L'appassionato delle due ruote non si è però di certo annoiato in questo lasso di tempo senza gare, vista la valanga di bombe di mercato piovute sul circo del motomondiale. In estrema sintesi: Marc Marquez sarà il futuro compagno di Bagnaia nel team ufficiale, fatto che ha stizzito e non poco Martin, che ha firmato (assieme a Bezzecchi) per il team ufficiale di Aprilia. E Vinales? In KTM con Enea Bastianini, a cui Marquez a soffiato la sella. Tanti temi extra aggiungeranno dunque piccantezza a questa seconda parte del mondiale, se mai ce ne fosse stato bisogno. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla dell'ottavo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 28 giugno

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 29 giugno

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 30 giugno

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 29 giugno

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 30 giugno

Gara Moto3: 11.00 (differita)

Gara Moto2: 12.20 (differita)

Gara MotoGP: 14.00 (differita)

GP Italia 2024, Mugello, Francesco Bagnaia (Ducati). Credits: MotoGP.com

LINK UTILI - GP OLANDA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il TT Circuit Assen da 4,54 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 2 perché solo una delle 10 frenate rientra nella classe Hard. Ben 5 invece le frenate di scarsa rilevanza, con perdite di velocità inferiori a 85 km/h e decelerazioni non oltre 1 g. La curva più dura del TT Circuit Assen per l’impianto frenante è la prima dopo il traguardo: le MotoGP passano da 292 km/h a 106 km/h in 4 secondi in cui percorrono 208 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,4 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca gli 11,5 bar e la temperatura dei dischi in carbonio i 780 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 28 giugno: parzialmente nuvoloso; temperatura 11°-21°; precipitazioni 10%; umidità57%

Sabato 29 giugno: parzialmente nuvoloso; temperatura 14°-24°; precipitazioni 10%; umidità53%

Domenica 30 giugno: rovesci; temperatura 12°-21°; precipitazioni 50%; umidità 68%

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/06/2024