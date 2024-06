MotoGP Olanda 2024, rombo Bagnaia! Pole siderale ad Assen davanti a Martin

La pole del Gran Premio d'Olanda la raccoglie in carrozza, anzi, su un razzo supersonico, Francesco Bagnaia. Il campione del mondo, in totale confidenza con la moto e con l'asfalto olandese, fissa il nuovo record del tracciato di Assen in 1'30''540, restando ai box negli ultimi 5 minuti di prove, scegliendo di rischiare qualcosa e di concedere l'asfalto più gommato ai rivali. Ma era andato davvero troppo forte per tornare in pole dopo 9 GP di assenza dalla prima casella (mancava da Sepang). L'unico che gli si avvicina è il solito Jorge Martin, bravo a prendersi la seconda posizione a soli 8 centesimi dal fuoriclasse italiano. Terzo posto per Maverick Vinales con l'Aprilia. In seconda fila tre ottimi centauri: Alex Marquez (Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati). Solo settimo Marc Marquez, che si sdraia nel corso del suo ultimo tentativo nel tentativi di compiere un sorpasso impossibile su Espargaro, rovinando tra l'altro il giro di quest'ultimo (che, in precedenza, l'aveva stuzzicato, superandolo). Con lo spagnolo in terza fila ci saranno Franco Morbidelli (Ducati) e Brad Binder (KTM). Quarta fila, poi, per Pedro Acosta (KTM), Enea Bastianini (Ducati) e Raul Fernandez (Aprilia). Dalla Q1 erano saliti Acosta e Di Giannantonio, con tempi in linea con l'ormai vecchio record della pista siglato ieri da Bagnaia, beffando un generosissimo Fabio Quartararo con la Yamaha. Il francese aprirà la quinta fila sia domani sia nella sprint del pomeriggio, davanti a Jack Miller (KTM) e a Marco Bezzecchi (Ducati), caduto nel finale dopo essere stato costretto a cedere la sua scia a vari piloti nel corso del penultimo tentativo, conclusosi con un lungo mentre stava facendo un buon tempo. Sesta fila per Alex Rins (Yamaha), Miguel Oliveira (Aprilia) e per l'ottimo tester della casa di Noale, Lorenzo Savadori. Settima fila tutta Honda con Johann Zarco, Joan Mir e Luca Marini, mentre scatteranno in ottava e ultima fila Augusto Fernandez (KTM) e Takaaki Nakagami (Honda).

Risultati Qualifiche MotoGP Olanda 2024

Risultati Sprint MotoGP Olanda 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/06/2024