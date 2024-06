MotoGP Olanda 2024, le pagelle di Assen

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP dei Paesi Bassi 2024 ad Assen: super Bagnaia, ma volti altissimi per i primi sei. Sfilza di 4 per chi è caduto

Le pagelle del Gran Premio d'Olanda premiano Pecco Bagnaia, maestro della pista olandese come solo i grandi prima di lui, con 3 affermazioni (+2 nelle serie cadette) ha davanti in classe regina solo Rossi (8), Agostini (6), Doohan (5), Hailwood (4), Surtees (4), e Duke (4). Ottimi voti anche per Martin, Bastianini, Marquez, Vinales e Diggia. Sfilza di 4 per chi è caduto, da Bezzecchi al povero Rins.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 - Pecco si conferma leggenda di Assen, dominando dal primo all'ultimo giro e conquistando la quinta affermazione in carriera, la terza di fila in MotoGP. Imbattibile.

JORGE MARTIN - VOTO 9,5 - Tenere per oltre metà gara il passo di Bagnaia ad Assen oggi è già stata una impresa incredibile. Su una pista, poi, che non le era mai stata amica. Jorge c'è più che mai, e non è in calo.

ENEA BASTIANINI - VOTO 9 - Nonostante la qualifica storta, sia nella sprint sia nella gara di oggi ha rimontato fino a un podio bellissimo, conquistato passando i vari Binder, Acosta, Diggia, Vinales e Marquez.

MARC MARQUEZ - VOTO 8 - Non poteva stare con i due davanti e aveva problemi di temperature, e allora fa passare Diggia con intelligenza. Perde il podio solo contro un Bastianini tornato fortissimo da dietro.

MAVERICK VINALES - VOTO 8 - In mezzo a un nugolo di Ducati, è stato l'unico di un'altra marca a giocarsela. Peccato per quell'errore nel finale che gli è costato ben due posizioni, ma può essere soddisfatto.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8 - Gara generosissima per Diggia, che aveva il ritmo dei primi due nei primi giri, chiedendo però troppo alle gomme. Ha lottato come un leone tra i grandi e ci è stato bene.

PEDRO ACOSTA - VOTO 5 - Il voto alla gara sarebbe buono, è stato il migliore delle KTM fino all'ultimo giro, quando si è schiantato a terra buttando alle ortiche punti preziosi. Non poteva fare meglio che settimo.

BRAD BINDER - VOTO 7 - Non ne aveva per stare con quelli davanti, ma fa sempre quello che gli riesce meglio, ossia ottenere il massimo possibile da ogni situazione. E oggi il massimo era il settimo posto.

I voti degli altri

ALEX MARQUEZ - VOTO 6,5 - In prova è un fuoco, in gara invece si perde. Ottavo posto solo sufficiente.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7 - Gran bella gara del giovane spagnolo, che sta trovando la sua strada.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 6 - Partito benissimo, sbaglia e retrocede. Peccato che non recupera.

VEDI ANCHE

JACK MILLER - VOTO 6,5 - Terzo tra i piloti KTM, mezzo voto in più per aver beffato Quartararo.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 - Non può fare miracoli, il 12° posto vale quanto un podio per lui.

JOHANN ZARCO - VOTO 7 - Discorso analogo rispetto a Quartararo. Con la Honda è pure più difficile.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 5 - Ultimo delle KTM staccato di 18'' da Miller. Troppo staccato.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 5 - Si rovina la gara con un LLP precoce. Comunque lontano dal compagno.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6 - Fa quello che può con quel che ha, finisce poco lontano dai punti.

LUCA MARINI - VOTO 5 - Dopo un lungo nei primi giri perde il treno e arriva ultimissimo.

JOAN MIR - VOTO 4 - Non si contano più le volte che è caduto in gara con la Honda, un record assoluto.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 4 - Prosegue il momento nero: cade, riparte, si ritira.

ALEX RINS - VOTO 4 - Fuori gioco dopo poche curve con un volo tremendo, speriamo senza conseguenze.

ALEIX ESPARGARO - VOTO SV - Non parte dopo la rovinosa caduta di ieri, auguri a lui di pronta ripresa.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/06/2024