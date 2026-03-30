LS2 Bolton Air: la giacca estiva che non ti fa sudare né in sella né all'acquisto

La primavera si sta affacciando sul nostro paese, portando in dote bellissime giornate di sole… che di punto in bianco possono guastarsi con acquazzoni monsonici. Le nonne direbbero che in queste “mezze stagioni” bisogna vestirsi a cipolla, per tenersi al riparo dalle brutte sorprese. Come si traduce in termini motociclistici? Servono strati, proprio come quelli della LS2 Bolton Air, la versione estiva della già apprezzata Bolton. Il concept è semplice e pratico: massima ventilazione per la bella stagione, con la possibilità di affrontare anche i capricci del meteo primaverile grazie a una membrana impermeabile rimovibile. Ho analizzato la giacca nei dettagli per capire se è davvero adatta al pendolare urbano e ora vi racconto com’è fatta e, soprattutto, com’è da indossare.

LS2 Bolton Air, confortevole la vestibilità

La Bolton Air appartiene alla categoria delle giacche urbane primaverili/estive, e lo si capisce al primo sguardo: a differenza della Bolton standard — costruita in softshell a tre strati per le stagioni intermedie — questa versione ''Air'' combina pannelli in softshell elasticizzato con ampie zone in tessuto mesh, posizionate in maniera strategica sul petto, sulla schiena e sull’interno delle maniche, le zone più utili per far arrivare il fresco a chi la indossa senza rinunciare alla sicurezza.

La membrana impermeabile, il jolly che ti salva

La vera particolarità rispetto a molte giacche estive della stessa fascia di prezzo è la presenza della membrana impermeabile rimovibile LS2 Sheltex®, garantita per resistere a una colonna d'acqua di 8.000 mm, con una traspirabilità di 8.000 g/m²/24h.

LS2 Bolton Air, la membrana anti-piogga e anti-vento Sheltex

La membrana è indossabile sia all'interno che all'esterno della giacca: una soluzione che LS2 condivide con altri prodotti della gamma, adottata da sempre più produttori d’abbigliamento, perché permette una maggior protezione quando la pioggia si fa insistente. La fodera, una volta rimossa, si piega in modo compatto e può essere riposta nell'apposita tasca posteriore, senza ingombrare. E se l’acquazzone dovesse sorprenderti lontano dalla moto nessun problema, data la presenza di un cappuccio rimovibile, collegato alla giacca con bottoni a pressione.

Protezione certificata

La Bolton Air è certificata CE Classe A secondo la norma EN 17092-4:2020, il livello base della normativa europea sull'abbigliamento da moto. Le protezioni su spalle e gomiti sono di Livello 1 (EN1621-1:2012)inoltre è predisposta per il protettore petto opzionale tramite doppi tasconi interni a doppia funzione, così come il paraschiena LS2 851 di Livello 2, che però viene venduto separatamente.

Vestibilità e tasche

LS2 Bolton Air, all'esterno ci sono due tasche

Sul fronte delle tasche il bilancio è più che positivo per la categoria: ci sono due tasche laterali con zip, un taschino sul braccio superiore, la tasca posteriore (capiente, ideale per riporre la membrana impermeabile rivestita) e i doppi tasconi interni a uso misto protezione/storage. Non manca la zip di connessione giacca-pantalone per integrare il capo con i pantaloni compatibili. Dettaglio pratico ma spesso sottovalutato: il bordo anteriore della zip è rivestito di un materiale antigraffio, che evita di rovinare il serbatoio quando ci si siede sulla moto.

La vestibilità è regolabile tramite bottoni a pressione sull'avampolso e sul polsino, oltre al classico velcro in vita. Il collare interno in tessuto mesh di seta evita le irritazioni sul collo, anche nelle giornate più calde. Le strisce riflettenti anteriori e posteriori completano il quadro della sicurezza passiva.

LS2 Bolton Air, uno scatto durante la prova in sella allo scooter adventure di Voge

La Bolton Air si è dimostrata una valida giacca per le stagioni più calde, adatta a chi usa la moto in città, ma anche nelle gite fuori porta. La vestibilità è generosa senza essere troppo abbondante, il peso contenuto e il tessuto elasticizzato non affaticano nelle manovre, consentendo sempre la giusta libertà di movimento. Buona la ventilazione: dalle ampie pannellature in mesh arriva un flusso d'aria piacevole, anche se — è bene dirlo — non eguaglia le prestazioni delle giacche full-mesh dove l'aria entra da ogni angolo dato che il softshell perimetrale mantiene una certa struttura e, con il caldo più intenso, si sente. Comode le tasche principali, quella interna va bene per documenti e altri oggetti d'uso meno frequente, peccato per la tasca sulla spalla di dimensioni contenute.

La membrana Sheltex® si rivela una carta vincente in quella ''zona grigia'' della stagione primaverile, dove il sole mattutino lascia spazio a improvvisi rovesci pomeridiani. L'assenza del paraschiena incluso è l'unico elemento che stona per una giacca che ha comunque ambizioni di protezione; il prezzo di listino rimane comunque competitivo anche aggiungendo il costo del protettore dorsale opzionale.

LS2 Bolton Air, anche al posteriore la superficie retata è ampia

La Bolton Air è disponibile sia nella versione uomo che in quella donna, con fit specifici per ciascuna. La gamma cromatica include diverse colorazioni — tra cui nero, grigio/nero e verde/grigio — con disponibilità che può variare in base al mercato. Le taglie vanno dalla S alla 5XL per la versione uomo e dalla XS alla 5XL per quella donna.

Il prezzo raccomandato è di 159 euro, un posizionamento coerente con la fascia entry/mid della categoria e giustificato dalla qualità costruttiva complessiva e dalla presenza della membrana impermeabile LS2 Sheltex®.

VEDI ANCHE