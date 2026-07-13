Waze Motorcycle Mode: cosa cambia con la nuova funzione

Arriva Waze Motorcycle Mode, con avvisi su buche e dossi basata su IA. Ecco come funziona e le differenze con Sygic Motorbike Mode

Se usi lo smartphone alla guida, conosci bene Waze. L'applicazione di navigazione di proprietà di Google, da sempre tra le preferite dagli automobilisti per la gestione del traffico in tempo reale, si aggiorna introducendo una serie di funzionalità pensate per personalizzare l'esperienza d'uso. La novità più rilevante, ed era attesa da tempo, riguarda l'introduzione di una modalità moto specifica per le due ruote.

Percorsi dedicati e sicurezza dell'asfalto: la sfida a Sygic

Chi va in moto lo sa bene: le traiettorie, le dinamiche di guida e le necessità di cui tenere conto sulla scelta di un percorso sono in parte diverse rispetto a chi siede al volante di un'auto. La nuova configurazione di Waze sfrutta l'intelligenza artificiale per calcolare scorciatoie dedicate ai motociclisti, rispettando le limitazioni al transito specifiche per i motoveicoli.

Il focus principale del sistema è puntato sulla sicurezza attiva: l'algoritmo segnalerà in modo predittivo la presenza di buche, dossi artificiali e fondi stradali particolarmente scivolosi o sconnessi. Si tratta di un approccio prettamente urbano e orientato alla sicurezza immediata, che va a inserirsi in un mercato dove esistono già soluzioni molto strutturate.

Un esempio calzante è il Sygic Motorbike Mode, un software che i motociclisti conoscono bene e che storicamente punta su caratteristiche diverse, come la ricerca di percorsi ricchi di curve per il turismo e una solida navigazione offline.

Se Sygic rimane un punto di riferimento per i viaggiatori e per chi cerca il piacere di guida tra i tornanti, la mossa di Waze punta a risolvere i problemi pratici del pendolarismo urbano su due ruote. La funzione debutta inizialmente in alcuni mercati selezionati tra Sudamerica e Asia (tra cui Argentina, Brasile e Malesia), ma la distribuzione negli altri Paesi è prevista a breve.

Waze

Navigazione predittiva e l'integrazione di Google Gemini

L'aggiornamento non si ferma alla sola modalità moto. Cambia anche la logica con cui il navigatore satellitare elabora l'itinerario. Il sistema non cercherà più soltanto la rotta matematicamente più efficiente in assoluto, ma ti proporrà varianti basate sulle tue abitudini di guida precedenti.

In sostanza, l'applicazione impara a conoscere i tuoi flussi quotidiani e i pattern del traffico urbano locale: se durante l'ora di punta preferisci evitare la tangenziale per muoverti lungo le strade secondarie, il software assimilerà questa preferenza e la applicherà ai calcoli successivi. Se preferisci mantenere il controllo totale dell'algoritmo standard, questa funzione di personalizzazione può essere disattivata nelle impostazioni.

Inoltre, Waze integra l'intelligenza artificiale di Google Gemini per affinare la ricerca vocale dei punti di interesse. Premendo l'icona del microfono potrai formulare richieste complesse e colloquiali, come trovare il benzinaio più vicino con i prezzi più bassi o un parcheggio specifico all'interno di un centro commerciale. Questa implementazione entrerà a breve nella rete di beta testing.

Meno interruzioni nell'interfono con la modalità Less Chatty

Un altro dettaglio che influisce direttamente sul comfort acustico, soprattutto se utilizzi un interfono nel casco o l'impianto audio di bordo, è il debutto della modalità Less Chatty (meno chiacchierone, in italiano). Attivandola, il navigatore riduce drasticamente il numero di avvisi vocali, mantenendoli estremamente sintetici.

Le indicazioni di svolta fondamentali e le segnalazioni di pericolo grave rimangono attive, ma vengono minimizzate le interruzioni mentre stai ascoltando musica o podcast. In parallelo, viene rilasciata a livello globale una funzione di segnalazione vocale colloquiale, che permette di notificare incidenti, cantieri o interruzioni stradali semplicemente parlando a voce naturale con l'applicazione, senza dover toccare lo schermo.

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