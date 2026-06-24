Arriva UM Carmel 125: uno scooter leggero, economico e con 10 anni di garanzia

UM Motorcycles ha annunciato l'arrivo del nuovo scooter Carmel 125, un modello pensato per rendere più semplici e pratici gli spostamenti quotidiani. Uno scooter che si caratterizza per proporre forme eleganti, con un design pensato espressamente per piacere ai clienti europei.

UM Carmel 125

Specifiche tecniche

Il nuovo scooter UM Carmel 125 può contare su di un motore monocilindrico quattro tempi da 124,6 cc con distribuzione SOHC a due valvole e alimentazione elettronica EFI. Tale unità è in grado di erogare una potenza massima di 8,05 CV a 7.500 giri/min e una coppia di 8 Nm a 6.000 giri/min. Numeri che garantiscono allo scooter la possibilità di destreggiarsi agilmente nelle strade sempre più caotiche delle grandi città.

Il motore è poi abbinato a una trasmissione CVT. Sulla bilancia, lo scooter UM Carmel 125 fa segnare 112 kg. L'altezza della sella di 810 mm è stata, invece, studiata per offrire comfort e accessibilità a un ampio numero di utenti. Il sistema d'illuminazione è del tipo Full LED.

UM Carmel 125

Parlando della ciclistica, troviamo una sospensione anteriore idraulica e un monoammortizzatore posteriore, configurazione pensata per garantire comfort e controllo anche fra pavé e rotaie del tram. Davanti c'è un freno a disco, mentre dietro a tamburo. I cerchi sono da 12 pollici sia davanti e sia dietro.

Prezzo

Quanto costa il nuovo scooter? UM Carmel 125 è già disponibile presso la rete vendita ufficiale UM Motorcycles in tre colori: bianco, Blu e Nero, al prezzo di 2.190 euro. Lo scooter offre una garanzia fino a 10 anni o 100.000 km.

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Pubblicato da Fili, 24/06/2026