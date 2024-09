UM Motorcycles: si rinnovano le custom Classic, Commando e Freedom 300

UM Motorcycles, Casa motociclistica americana dal design made in Italy con una gamma di moto giovani, dai 125 ai 300 cc, rinnova tre dei suoi modelli più iconici della linea Renegade: scopriamo come cambiano e quando arrivano le nuove custom Classic, Commando e Freedom.

LE CUSTOM Le novità che abbracciano la gamma Renegade sono sia a livello estetico che tecnologico: passano attraverso un design semplificato, nuove colorazioni e nuove dotazioni tecniche. Tanto per cominciare tutta la gamma Renegade 2024 – quindi sia Classic, che Commando e Freedom – è caratterizzata da motore nero, cerchi neri, terminale nero e una nuova leva del cambio.

COME CAMBIANO Guadagnano un nuovo display TFT, i sensori per la pressione degli pneumatici e retrocamera i modelli Classic e Freedom 2024. Discorso diverso per la Commando, che si semplifica, puntando alla sostanza (e al risparmio): per lei niente fari a LED, né cavalletto centrale o barre motore, così come viene meno lo schienale, per un risparmio di oltre 600 euro rispetto al model year 2023.

ARRIVO E PREZZI La gamma Renegade 2024 è disponibile già da settembre con Classic e Commando, mentre per la Freedom si dovrà attendere il mese di dicembre. La nuova Commando attacca il listino con un prezzo di 4.390 euro, seguita dalla Classic a 4.990 euro, mentre la Classic è proposta a 5.590 euro.

Francesco Messina, Amministratore Delegato del Gruppo MO.VI S.p.A., distributore dei prodotti UM in Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di introdurre nella nostra offerta il restyling di tre storici modelli, mantenendo fede alla missione di proporre moto performanti, eleganti e alla portata di tutti. La costante ricerca di innovazione e qualità da parte di UM Motorcycles riflette l’impegno e la volontà di soddisfare le esigenze della community di rider. Con queste novità vogliamo garantire ad ogni motociclista un’esperienza ancora più dinamica, ed efficiente”.