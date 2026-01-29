Shark Aeron GP: l'integrale racing è pronto per il Mondiale

La FIM ha inasprito i controlli per ottenere l'omologazione necessaria a correre nelle sue competizioni, obbligando i costruttori a correre ai ripari. Tra i più rapidi c'è Shark, che ha presentato di recente il nuovo Aeron GP omologato FIM #2.

Cosa cambia con le nuove norme

La nuova direttiva della Fédération Internationale de Motocyclisme innalza ulteriormente i criteri di protezione, rendendo i test d'impatto più severi (un numero maggiore di punti d'impatto testati), richiede una protezione rotazionale potenziata, progettata per preservare il cervello dalle accelerazioni angolari, una maggiore resistenza della calotta insieme a un sistema di bloccaggio della visiera ancora più efficace, utile a evitare aperture accidentali in caso di forte impatto.

Shark Aeron GP FIM #2: le caratteristiche

Shark assicura i potenziali clienti di aver ottemperato ai nuovi obblighi senza scendere a compromessi in termini di comfort, peso o aerodinamica, confermando il design della calotta e la calzata.

La calotta di Aeron GP è realizzata in fibra di carbonio a vista e aramide, disponibile in due diverse taglie di calotta, abbinate a quattro densità di EPS, consente una vestibilità più precisa e una migliore capacità di assorbimento degli urti.

Shark Aeron GP

Grande attenzione è stata dedicata anche alla ventilazione, ottimizzata attraverso un sistema che favorisce un costante ricambio d’aria grazie a cinque prese d’aria e sette estrattori. La visiera è in Classe Ottica 1, con un campo visivo di 220 gradi in orizzontale e 57 gradi in verticale, ideale per mantenere sempre il massimo controllo dell’ambiente circostante.

Disponibilità, taglie e prezzo

Tutti i piloti ufficiali Shark indosseranno l'Aeron GP omologato FIM #2 dall'inizio della stagione MotoGP 2026, inclusi Johann Zarco, Raúl Fernández e tutti i piloti SHARK, equipaggiati già dai test invernali. Le taglie disponibili vanno dalla XS alla XXL, l'arrivo nei punti vendita è previsto per la fine di gennaio 2026, ma solo in versione Carbon Skin, per altre grafiche bisognerà attendere qualche mese. Il prezzo? 1.199,99 euro, se siete alla ricerca di un casco più economico ma che ha tanto in comune con quello dei piloti MotoGP e non solo potete sempre valutare il più stradale Aeron, trovate qui la recensione con unboxing.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 29/01/2026