Shark Skwal Cup, il nuovo integrale racing nell'aspetto, sport-tourer nell'animo - e accessibile nel prezzo

Ispirato in alcune soluzioni al top di gamma Aeron GP, ha visierino parasole e predisposizione interfono. Disponibile in sei taglie

Shark Skwal Cup - La Casa francese ha presentato un nuovo integrale, lo Skwal Cup. Si tratta di un prodotto sport-touring come posizionamento, dotato ovvero di un design grintoso e curato nell'aerodinamica, attento allo stesso tempo al comfort con soluzioni quali il visierino parasole, la visiera con PinLock e la predisposizione per il montaggio dell'interfono.

Shark Skwal Cup, ha visierino parasole

Design e sviluppo aerodinamico

Skwal Cup è stato sviluppato (anche) in pista e attraverso simulazioni CFD (Computational Fluid Dynamics), con l’obiettivo di ottimizzare il comportamento del casco alle diverse velocità. Lo spoiler posteriore, ripreso da soluzioni già adottate su modelli racing della Casa, secondo Shark migliora la resistenza all'avanzamento, la stabilità ad alta velocità, e limita la trasmissione delle vibrazioni durante la guida.

Shark Skwal Cup, lo spioler posteriore è una soluzione ispirata ai modelli racing top di gamma della Casa

Ventilazione e comfort termico

Il sistema di ventilazione sfrutta quattro prese d’aria, due estrattori e uno spoiler aerodinamico, progettati per favorire la circolazione interna dell’aria sfruttando la depressione posteriore. La configurazione è pensata per mantenere condizioni termiche costanti.

Caratteristiche

Skwal Cup è dotato di:

visiera di Classe Ottica 1 , antigraffio, con blocco centrale con linguetta di sicurezza

Pinlock® 70

visierino solare interno antigraffio e antiappannamento (UV380)

sistema di sgancio rapido visiera senza attrezzi

funzione “air mesh” micro-opening : blocca la visera con una leggera apertura

guanciali e calotta interna removibili e lavabili a 30°C.

chiusura a doppio anello (Double-D)

Il casco, inoltre, è compatibile con l’uso degli occhiali.

Shark Skwal Cup, il nuovo integrale sport-touring francese

Predisposizione per sistemi di comunicazione

Skwal Cup è compatibile con i sistemi SENA for SHARK, con integrazione dedicata nella struttura del casco. I sistemi MWS (singolo) e MWD (doppio) sono disponibili come optional e supportano funzioni di interfono, mesh networking, musica e navigazione.

Taglie e specifiche

Taglie: XS (53–54) / S (55–56) / M (57–58) / L (59–60) / XL (61–62) / XXL (63–64)

Calotte: 2 misure

Peso: circa 1540 g (taglia M ± 50 g)

Visiere disponibili (optional): trasparente, cromata, fumé chiaro, fumé scuro, iridium rosso, blu, rosa, oro

Shark Skwal Cup, qui in replica Redding

Prezzi e disponibilità

Disponibilità: già in vendita. Le versioni Zarco Replica e SpeedTech saranno in vendita da febbraio 2026.

Prezzo: 270 euro le versioni monocolore (nero lucido, nero opaco). Le varianti grafiche costano da 320 a 340 euro.

