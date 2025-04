Shark Aeron: unboxing e recensione del casco integrale derivato dalle corse

Shark Aeron è il nuovo casco integrale in fibra ad alte prestazioni per uso strada e pista. Recensione e unboxing in video

L’emozione della pista in ogni uso su strada. Con questo motto Shark ha accompagnato il lancio del suo nuovo casco integrale sportivo Aeron, una versione più orientata alla strada che trae ispirazione dal modello racing con appendici aerodinamiche variabili Aeron GP. Quanto c’è di racing, com’è da usare su strada in sella ad una moto naked? Lo scopriremo in questa puntata di “Motorunboxing” dove l’ultimo arrivato del produttore francese verrà messo alla prova. Qui sotto la prova con pregi e difetti e un ripasso delle caratteristiche tecniche.

Shark Aeron è la versione ''civilizzata'' del casco racing Aeron GP

Ottimo il campo visivo, anche in piega lo Shark Aeron consente di avere tutto in vista

Un casco integrale sportivo ha senso su strada? Se il comfort che riesce a garantire è quello dell'Aeron la risposta è sì. Vero, la calzata è da casco racing (bella aderente), ma se scelto della giusta taglia (e personalizzato a dovere con le imbottiture, se necessario) si riesce a calzarlo anche un'intera giornata senza particolari problemi. Il peso è ben distribuito e, anche in balia del vento, non ho riscontrato indolenzimenti al collo a fine prova. Merito dell'ottima aerodinamicità della calotta, studiata bene nella forma, che ha un profilo sportivo ma non estremo come sul GP, con vantaggi pratici se si viaggia spesso con il passeggero al seguito.

Gli interni sono piacevoli al tatto, con il comfort termico assicurato dall'ottima ventilazione offerta dalle numerose prese d'aria presenti nella parte frontale e superiore del casco. Molto ampio anche il campo visivo: quasi a 180° in senso laterale e molto ampio sulla verticale, per tenere sempre sotto controllo la strada... e le sue insidie. La visiera di serie non ha il Pinlock, un piccolo difetto che può essere risolto con l'acquisto di quella opzionale: il trattamento anti-appannamento fa il possibile, ma quando la situazione di fa ''rovente'' all'interno e fuori c'è freddo un po' di condensa si crea ugualmente.

Shark Aeron, l'animo sportivo e ''fun''ti invoglia a fare un po' di stunt

Chiudo il capitolo delle impressioni di guida parlando di insonorizzazione: i caschi racing spesso sottovalutano questo aspetto dato che, per natura del loro utilizzo, non devono badare troppo al comfort. Sull'Aeron la situazione è migliore di quello che mi sarei aspettato.



La calotta dello Shark Aeron è molto aerodinamica

Struttura e Materiali: sicurezza e leggerezza

La sicurezza è un elemento fondamentale per ogni casco e il nuovo Shark Aeron non fa eccezione. È conforme alla più recente normativa ECE 22.06, garantendo il rispetto di rigorosi standard di protezione.

La calotta è realizzata con una combinazione di fibra di carbonio a vista e aramide, materiali noti per la loro resistenza e leggerezza, legati insieme da una speciale resina indurente. Questo mix assicura un’ottima capacità di assorbimento degli urti mantenendo un peso ridotto.

✅ Principali caratteristiche tecniche:

Specifica Dettaglio Materiale della calotta Fibra di carbonio e aramide Misure della calotta 2 diverse dimensioni Misure dell'EPS 4 taglie Peso (taglia M) 1.410 g Omologazione ECE 22.06

L’aerodinamica è stata ottimizzata per offrire stabilità anche alle alte velocità, riducendo le turbolenze e migliorando il comfort durante la guida sportiva, nonostante l'assenza delle appendici aerodinamiche adattive del più sportivo GP.

Comfort e ventilazione: progettato per lunghe percorrenze

Shark Aeron: gli estrattori posteriori sono addirittura 7 e sfruttano l'effetto Venturi per dissipare il calore

A dispetto del suo DNA derivato dalle competizioni, Shark Aeron è progettato per offrire buon comfort su strada. Il sistema di ventilazione è particolarmente curato e - come abbiamo visto - efficace, con ben 5 prese d'aria frontali e superiori e 7 estrattori posteriori che sfruttano l'effetto Venturi per espellere l’aria calda.

Grazie a scansioni 3D su un ampio campione di motociclisti, la calzata è stata perfezionata per adattarsi a diverse conformazioni craniche. Gli interni sono realizzati in tessuti tecnici sfoderabili e lavabili (anche in lavatrice a 30°C) con proprietà antibatteriche.

🔹 Dettagli che migliorano il comfort:

Sistema Easy Fit: specificamente pensato per chi indossa occhiali.

Guanciali personalizzabili: disponibili in varie misure per una vestibilità perfetta.

Ear Pad: cuscinetti rimovibili per aumentare il comfort acustico.

In caso di emergenza, il casco è dotato di un sistema di sgancio rapido che facilita la rimozione da parte del personale medico.

Visiera: visibilità e tecnologia avanzata

Un elemento distintivo del Shark Aeron è la visiera VZ100, progettata per offrire una visione chiara e priva di distorsioni. È presente anche un meccanismo per lo sgancio rapido della visiera, semplificando le operazioni di sostituzione.

Shark Aeron: molto pratico il sistema di sgancio rapido della visiera, per sostituzioni lampo

Caratteristiche della visiera:

Classe ottica 1

Spessore variabile: da 2,8 mm a 4,2 mm, per evitare distorsioni visive.

Trattamento anti-appannamento e anti-graffio.

Non è previsto un visierino parasole integrato, una scelta che sottolinea l'anima sportiva del casco. Tuttavia, è possibile aggiungere optional come una visiera con predisposizione al Pinlock Max Vision 120 per evitare l’appannamento o aggiungere le pellicole tear-off: per sbarazzarsi alla svelta di moscerini o altri ''asteroidi'' che d'estate imbrattano la visiera.

Shark Aeron: la visiera è in classe ottica 1 e con spessore variabile per ridurre le distorsioni

Per chi vuole personalizzare il look, Shark offre visiere in diverse colorazioni:

Gold

Dark

Blu

Chrome

Iridium

Light tinted

Pink

Shark Aeron viene proposto in 8 grafiche diverse, dalle più sobrie in tinta unita alle più appariscenti, come la Edgy del test o la Fawn in stile street art. Le taglie riescono a soddisfare un ampio campione di clienti, variando dalla XS alla 2XL.



Shark Aeron, la calzata è da casco racing

I prezzi cambiano a seconda della grafica scelta, si parte da 799,99 euro, ma per le varianti Edgy e Fawn servono 869,99 euro.

