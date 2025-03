Nuovo Shark Aeron: le caratteristiche del casco integrale derivato dal racing

Dal circuito alla strada, Shark a un anno di distanza dal lancio del suo casco top di gamma racing presenta Aeron, la declinazione più stradale del suo casco per la pista Aeron GP. L’ultimo arrivato nella gamma integrali del costruttore francese prende ispirazione dal fratello maggiore e declina alcune delle sue caratteristiche tecniche per adattarsi al meglio all’uso stradale. Scopriamo iniseme le caratteristiche tecniche, taglie, grafiche e prezzi del casco integrale in fibra.

Alla base di ogni casco c’è il concetto di sicurezza. Il nuovo Aeron di Shark è ovviamente omologato secondo l’ultima normativa ECE22.06 e, secodno il produttore, il casco soddisfa ampiamente gli standar richiesti per legge. La struttura della calotta del nuovo integrale stradale francese è realizzata da fibra di carbonio a vista (anche nelle versioni con grafica) e aramide, “saldate” assieme da una resina indurente. La calotta è realizzata in due misure mentre per l’imbottitura interna in EPS le taglie sono 4. Di seguito riepiloghiamo alcune delle caratteristiche tecnice principali:

2 misure di calotta

4 misure per il rivestimento EPS

Peso in taglia M 1.410 g

La calotta del nuovo Shark Aeron è stata studiata per grarantire una valida aerodinamicità, con vantaggi in termini di stabilità alle alte velocità.

Comfort e ventilazione

Il nuovo Aeron, seppur meno estremo della versione puramente racing Aeron GP, sembra nato per accompagnare i motociclisti in sella a moto ad alte prestazioni e, si sa, quando le performance salgono lo fanno anche i battiti e il calore corporeo. Per garantire la giusta ventilazione sul nuovo Aeron ci sono 5 prese d’aria in ingresso sparse sulla parte frontale e superiore della calotta e ben 7 sfoghi d’aria al posteriore, con un doppio effetto Venturi pensato per ottimizzare i flussi d’aria all'interno della calotta.

Sempre per garantire un buon livello di comfort, i tecnici francesi hanno lavorato sulla calzata del casco grazie a scansioni 3D di un ampio campione di motociclisti per trovare una forma piuttosto “universale” alla quale applicare diverse imbottiture per assecondare la fisionomia di ogni pilota. Gli interni sono realizzati in tessuti tecnici sfoderabili e lavabili (anche in lavatrice a 30°) oltre che anti-batterici. Sempre in ottica comfort sono da segnalare:

Sistema Easy Fit: maggiore comfort per chi porta gli occhiali.

Guanciali disponibili in diverse misure.

Ear Pad: cuscinetti rimovibili appositamente progettati per il comfort delle orecchie.

Sistema di sgancio rapido di emergenza

Sistema di sgancio rapido della visiera





Le visiere del nuovo Aeron

Tra le caratteristiche uniche del casco integrale di Shark c’è la visiera con il suo meccanismo. La VZ100 di Shark è certificata classe ottica 1 e ha spessore variabile (da 2,8 a 4,2 mm) che evita le distorsioni, inoltre è trattata anti appannamento e anti graffio. Non è previsto un visierino parasole, a rimarcare l’estrazione racing del prodotto, mentre come optional sono equipaggiabili la lente Pinlock Max 120 e le visiere tear-off. Per personalizzare il look del casco sono presenti come optional visiere in molteplici colori:

Gold

Dark

Blu

Chrome

Iridium

Light tinted

Pink

Il nuovo casco integrale sportivo di Shark arriverà nei prossimi giorni nei rivenditori ufficiali del brand francese. Le grafiche, tutte ricche di personalità e decisamete poco “banali”, saranno ben 8 con prezzi a partire da 799,99 euro. Le taglie disponibili saranno comprese tra la XS e la XXL.

Aeron è omologato per l’uso degli interfoni Sena Bluethooth e Sena Mesh, compreso l’interfono Wave, sviluppati in collaborazione con il brand e omologati come richiesto dalla normativa ECE22.06.

VEDI ANCHE