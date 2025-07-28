Rev'It! Photon e Altair H2O, uno smock urbano e una giacca impermeabile

Rev'It! Photon è uno smock urbano, Altair H2O una giacca impermeabile: caratteristiche, taglie, colori e prezzi

Rev'It! presenta Photon, uno smock con cappuccio, e Altair H2O, una giacca impermeabile. Due capi d'abbigliamento per motociclisti dallo stile outdoor: scopriamo allora caratteristiche, colori, taglie e prezzi dei nuovi prodotti Rev'It!.

Rev'It! smock Photon

Photon è lo smock urbano di Rev'It! leggero, realizzato in tessuto softshell resistente all’abrasione. Come una felpa è dotata di cappuccio, con tasca a canguro e tasche laterali incluse, si chiude con cerniera laterale. Look outdoor ma anche sicurezza per Photon, con una classificazione AA per gli impatti con abrasione, protezioni SeeSmart CE-livello 1 su spalle e gomiti e una cinghia di chiusura rapida che permette di avvicinare il paraschiena opzionale al corpo, per una migliore vestibilità.

Rev'It! Altair H2O

Ispirata al mondo degli sporti invernali la Altair H2O è totalmente impermeabile e si apre con una cerniera diagonale e asimmetrica, lasciando molto spazio per riporre oggetti sul davanti. Le tasche sono 2, una grande con apertura superiore, davanti al centro, e un’altra a cui si accede dai lati. L’apertura superiore potrebbe essere facilmente scambiata per un'altra tasca ma si tratta di una presa d’aria dotata di magneti per essere fissata. La Altair H2O è dotata di cerniere di aerazione YKK AquaGuard lungo gli avambracci che, grazie alla membrana hydratex, mantiene asciutti. Sul fronte sicurezza la giacca Altair H2O è dotata di protezioni SeeSmart CE-livello 1 su spalle e gomiti mentre la valutazione di sicurezza la colloca in classe AA.

Rev'It! Photon e Altair H2O: colori e prezzi

Rev'It! Photon è disponibile nelle colorazioni nero-blu/verde, blu mimetico e nero con taglie dalla S alla 3XL e un prezzo di 199,99 euro, mentre la giacca Altair H2O è disponibile nelle colorazioni sabbia-sabbia e blu-blu con taglie dalla S-M-L-XL-XXL-3XL e un prezzo di 269,99 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Rev'It! cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/08/2025