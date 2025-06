Rev'It! presenta Tectonic H2O: caratteristiche, foto e prezzi del nuovo completo ADV-touring

Rev'It! Tectonic H2O è la nuova proposta dedicata agli appassionati di offroad ADV e touring ADV. Tectonic H2O è il completo – giacca più pantalone – che cerca di coniugare al meglio le caratteristiche tecniche dell'uno e dell'altro mondo: scopriamo allora come è fatto, quali sono i colori e i prezzi di questa novità dell'abbigliamento moto.

Rev'It! Tectonic H2O: caratteristiche tecniche

La giacca Rev'It! Tectonic H2O

La giacca Tectonic H2O nasce per rispondere alle esigenze più gravose, a prescindere dalle condizioni climatiche, garantendo un bel flusso d'aria nelle giorante più calde ma anche traspirabilità e impermeabilità quando è più freddo (c'è anche un cappuccio removibile). Il guscio è in resistente poliestere ripstop 3L ed è dotato di membrana hydratex 3L, per garantire massima protezione dalla pioggia, mentre all’interno di Tectonic H2O trova spazio una giacca in rete PWR|Shell che favorisce la circolazione dell’aria: i due strati si uniscono tramite zip, così da permettere al motociclista di aggiungere a piacere un base layer o uno strato intermedio. La giacca impermeabile esterna non include protezioni ed è certificata CE Classe B e fa solo da ''guscio protettivo'', sopra la giacca interna in rete, che invece è certificata CE Classe AA e ospita le protezioni Seeflex. Rev'It! Tectonic H2O integra prese d’aria integrate nelle maniche, aperture sul retro per la ventilazione, un’area con patch a strappo personalizzabile sulla parte superiore delle braccia, tasche multiple e un’ampia tasca posteriore. Tectonic H2O è compatibile con Rev'It! Avertum Tech-Air o un airbag Tech-Air 5, a condizione di acquistare il capo di una taglia più grande rispetto alla taglia abituale.

Il pantalone Rev'It! Tectonic H2O

Il pantalone Tectonic H2O è caratterizzato da uno strato interno in rete elasticizzata e, come la giacca, da un guscio esterno impermeabile hydratex 3L mentre, in termini di sicurezza, è provvisto di protezioni su fianchi e ginocchia.

Rev'It! Tectonic H2O: colori e prezzi

La giacca Rev'It! Tectonic H2O è disponibile in nero-blu, nero-marrone e nero-grigio chiaro, con taglie dalla S-3XL e un prezzo di 449,99 euro, mentre il pantalone Tectonic H2O è disponibile in nero nelle taglie dalla S alla 4XL, con un prezzo di 399,99 euro.



VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 21/06/2025