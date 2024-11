Rev'It! Tailortech: come ti cambia la vita una tuta su misura. Il video

La tuta su misura è la svolta! Ne sono certo e ve lo garantisco perché, dopo una vita a combattere con le taglie standard, che mai si adeguavano al mio fisico decisamente fuori parametro, ho fatto visita a Rev’It! Tailortech, realizzando con loro la mia prima tuta su misura. E non solo ho finalmente risolto il problema della taglia, mi sono anche concesso il “lusso” di dare spazio alla creatività, personalizzandola nei colori e nei loghi. Ora vi racconto tutti i dettagli, com’è composta la gamma, quali sono i vantaggi di una tuta tailor made, i prezzi e cosa si prova una volta indossata.

La X_301 è la tuta top di gamma di Rev'It! Tailortech

Il primo mito da sfatare è che la tuta su misura serva solamente ai nostri amati campioni che corrono in sella alle MotoGP. Ovviamente le esigenze saranno diverse da quelle di un pilota, ma anche il motociclista amante delle moto sportive o delle naked da usare su strada ha vantaggio nell’indossare un capo tecnico con la giusta vestibilità. La gamma Rev’It! Tailortech è pensata proprio per soddisfare le esigenze di ogni motocilista: dall’amatore, al pilota amatoriale, fino al professionista, grazie a tre diversi livelli di prodotto.

X_101 La porta d’accesso è la Rev’It! Tailortech X_101, una tuta realizzata su misura con pelle bovina Monaco, inserti elastici e kevlar, pensata per un utilizzo amatoriale. Questo però non vuol dire che non sia una tuta di livello, infatti le protezioni all’interno sono certificate di livello 1 ed è predisposta per l’utilizzo dell’airbag Rev’It! Avertum, realizzato in collaborazione con Alpinestars. Si possono personalizzare i colori della pelle scegliendo tra le numerose tinte presenti nel catalogo ed è possibile apporre i propri loghi preferiti. La X_101 ha tutte le caratteristiche delle tute moderne, con tanto di slider intecambiabili su ginocchia e gomiti, oltre alla gobba aerodinamica con predisposizione per l’inserimento al suo interno della camel bag. Viene proposta al pubblico a 1.699 euro IVA inclusa.

Le tute Rev'It! Tailortech sono compatibili con la tecnologia Tech Air, airbag di Alpinestars

X_201 A presidiare la fascia di mercato subito superiore c’è la Rev’It! Tailortech X_201. A differenziarla dalla entry level è il tessuto con cui è realizzata, la presenza di protettori certificati di livello 2 e una possibilità di personalizzazione ancora più ampia in termini di colorazioni e grafiche, fino ad arrivare alla realizzazione di tute “replica” dei nostri beniamini. La X-201 è composta da pannelli di pelle di canguro e pelle racing, una pelle ancora più leggera e confortevole rispetto alla Monaco utilizzata sulla X_101, a vantaggio di peso e vestibilità. La tuta è compatibile con airbag Tech Air Race e Tech Air 7, viene proposta al pubblico a 2.299 euro IVA inclusa.

X_301 La massima espressione di Tailortech è la X_301, una tuta rivolta alla ricerca estrema della performance essendo realizzata al 100% in pelle di canguro e con un numero minimo di pannelli di pelle, per ridurre la presenza di cuciture. Questa soluzione oltre a ridurre eventuali punti di rottura va a migliorare la vestibilità e il confort della tutta inquanto proprio in prossimità delle cuciture spesso si trovano punti di pressione che rendono la tuta scomoda. Ovviamente anche in questo casoo la personalizzazione è massima, come la sicurezza delle sue protezioni di livello 2 o la predisiposizione all’ultima release di airbag Tech Air 10. La X_301 è pensata per i piloti o per le persone che non si pongono limiti nella qualità del proprio abbigliamento, viene proposta al pubblico a 2.899 euro IVA inclusa.

Rev'It! Tailortech: fatte a mano a Marostica

Ovviamente tra i vantaggi principali della gamma Tailortech c’è la vestibilità. Una tuta su misura per chi va in pista dovrebbe essere tra i primi investimenti da fare, specialmente se – come il sottoscritto – si ha una fisionomia atipica rispetto a quella standard. C’è chi è basso e robusto, chi alto e magro, chi magari per sport fatti in passato (ad esempio il ciclismo) ha una parte del corpo più muscolosa di un’altra. Sentirsi comodi in sella è il primo passo verso il miglioramento del proprio best lap, ancor più di uno scarico racing. Per fare in modo che la tuta calzi comoda come un pigiama di flanella in Tailortech eseguono ben 28 misurazioni diverse, al fine di scannerizzare a colpi di metro la figura del pilota. Inoltre, si potrà optare per una vestibilità più confortevole (se magari la tuta la si utilizza anche su strada) o più aderente ed efficiente.

PERSONALIZZAZIONE Un altro vantaggio da non sottovalutare è l’ampia possibilità di personalizzazione, specialmente per le tute 201 e 301. Che abbiate una vostra idea o siete alla ricerca di un’ispirazione in Tailortech sapranno guidarvi in tutto il processo creativo, dal foglio bianco alla tuta finita, consigliandovi su grafiche, accostamenti cromatici, loghi e quant’altro. Si dice che il casco sia la massima espressione della personalità di un pilota, ma la tuta in questa graduatoria si colloca subito alle sue spalle.

Rev'It! Tailortech: i loghi rientrano nelle personalizzazioni incluse nel prezzo

ARTIGIANALITÀ Ultimo vantaggio, ma non per questo meno importante, l’artigianalità. In un mondo sempre più conformista avere un qualcosa di unico e realizzato a mano può rappresentare un motivo di vanto e orgoglio, oltre ad avere standard qualitativi elevati. La tuta, composta da 165 parti, viene tagliata, modellata e cucina da personale altamente specializzato nella sede di Tailortech a Marostica. Ah, la vostra tuta viene asseblata dalle stesse sapienti mani che confezionano quella di Bautista, Petrucci o tutti gli altri campioni e nel caso della 301 ha anche gli stessi esatti materiali… se non è esclusività questa, cosa lo è?

RETE VENDITA Abitate lontani dalla sede di Rev’It! Tailortech? Non disperate, infatti tra le grandi novità del 2024 c’è la possibilità di effettuare tutta la parte di presa misure e personalizzazione della propria tuta anche nella rete di dealer autorizzati, li trovate a questo link . I concessionari hanno effettuato una formazione dettagliata (a cui ho assistito facendo da modello/cavia) per guidare i clienti interessati in quasi tutte le fasi della realizzazione. Una rete ricca di punti vendita e ben distribuita lungo tutto lo Stivale, e se siete amanti del racing e le corse le seguite in autodromo (o siete piloti e ne prendete parte in maniera attiva) il truck di Rev’It! Segue il calendario delle più importanti manifestazioni motociclistiche, utile anche per assistenza tecnica in circuito e after sale.

Rev'It! Tailortech: la prova della tuta sulla moto

Inizio dicendovi che ero molto emozionato nel vedere il risultato finale, nonostante il configuratore 3D e i modelli 2D inviati morivo dalla voglia di vedere e indossare la mia tuta su misura. Ovviamente dal vivo è ancora meglio di come la potessi immaginare: i colori sgargianti, il logo sul fondoschiena come “quelli veri”… Ti senti pilota anche tu, punto.

Rev'It! Tailortech, il ''Dai che si va'' sul sedere fa tanto pilota

EMOZIONI E SENSAZIONI Neanche a dirlo la curiosità maggiore era però legata alla vestibilità. In passato ho sempre litigato con le tute di taglia standard, o troppo lughe, o troppo strette, sempre dei compromessi, con tutti gli aspetti negativi che ne conseguono. Con la mia nuova X_101 su misura ho finalmente le maniche della giusta lunghezza, spazio per il mio addome da campione di sollevamento della forchetta e polpacci che finalmente non sono stritolati come insaccati alla sagra della mortadella Bologna IGP. Per una prova sul campo ci sarà da attendere il 2025 e le sportive più attese da testare, nel frattempo la moto manichino presente nello showroom mi ha fatto fare un assaggio di pieghe. La libertà di movimento è senza paragoni, così come il comfort una volta rannicchiato dietro al cupolino. Non mi credete? Ora avete tutte le indicazioni necessarie per provare di persona.