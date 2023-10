Rev'it! presenta l'airbag Avertum Tech-Air: caratteristiche e prezzo del gilet

Rev’It! presenta il nuovissimo airbag Avertum Tech-Air, primo gilet airbag autonomo del brand. Scopriamo caratteristiche, disponibilità e prezzi di Avertum Tech-Air.

SICUREZZA L'Avertum Tech-Air di Rev'It! è pensato per essere indossato sotto la giacca o sotto la tuta da moto, offrendo una riduzione della forza d’urto fino al 95% rispetto alla protezione passiva, equivalente a 18 paraschiena CE Livello-1, il tutto entrando in funzione in soli 40 millisecondi. Con l'airbag l’Avertum Tech-Air, Rev'It! aggiunge un nuovo tipo di prodotto alla sua gamma di abbigliamento protettivo da moto, un dispositivo che abbraccia tutti i segmenti, dall'Adventure all'Urban, ma anche Commuter e Race.

VEDI ANCHE

PER TUTTE LE MOTO Rev’It!, che sta collaborando con Alpinestars, porta così la decennale esperienza dell'Azienda veneta. Il gilet, interamente progettato da Rev’It! sfrutta, infatti, la tecnologia dell’airbag Tech-Air 5 di Alpinestars. “Anche se il nostro approccio alle rispettive comunità di motociclisti è molto diverso, Rev’It! e Alpinestars hanno molto in comune. Entrambi lavoriamo per contribuire alla sicurezza dei motociclisti e con il gilet airbag Avertum Tech-Air siamo in grado di fornire ai nostri motociclisti la libertà di guidare su tutte le tipologie di moto, in una vasta gamma di situazioni, sia su strada che in fuoristrada”, afferma Guido Kreijkamp, Direttore Sviluppo Prodotti di Rev’It!.



DISPONIBILITÀ E PREZZI Avertum Tech-Air sarà disponibile per l’acquisto presso i concessionari ufficiali Rev'It! e sul sito www.revitsport.com per l’autunno-inverno 2023, il prezzo dell'airbag è di 699,99 euro.