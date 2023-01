Rev'It! Freedom H20: il freddo non è più una scusa. Unboxing e prova

Per mettere in scacco l'inverno servono validi alleati, proprio come i Rev'It" Freedom H20 protagonisti del nostro MotorUnboxing

L’inverno è arrivato! No, non c’entrano gli estranei di Game of Thrones ma più semplicemente… fa un freddo cane. Se anche voi, come me, non sopportate rimanere imbottigliati nel traffico e i mezzi pubblici vi stanno simpatici come la zia che al pranzo di Natale vi chiede se avete trovato la fidanzata l’unica soluzione è muoversi con moto o scooter sfidando il gelo. Per evitare di ritrovarvi dei ghiaccioli al posto delle dita oggi vi presento i guanti riscaldabili Rev’It! Freedom H20, una valida soluzione per mettere in scacco la stagione fredda.

Rev'It! Freedom H2O: in sella a scooter o Maxi enduro non fa differenza

IMPRESSIONI… A CALDO Partiamo dalle impressioni a caldo che ho avuto dopo averli provati. Dei Rev’It! Freedom H20 apprezzo il look elegante, il nero sta bene su tutto, si sa, e anche il design semplice aiuta a indossarli senza imbarazzo sia su uno scooter, sia su una moto. L’interno è morbido e accogliente, inoltre è facile aggiustarne la calzata grazie al cinturino sul polso e al cordino elastico. Durante l’uso non ho mai avuto la sensazione di avere indosso dei guanti esageratamente imbottiti, quella sensazione quasi da guanto da forno, a tutto vantaggio del confort ma anche del controllo che si ha sui comandi. La tenuta all’acqua è di buon livello ma il punto forte, ovviamente, è il sistema riscaldate su quattro livelli. Il calore viene distribuito equamente su tutta la mano e bastano davvero pochissimi secondi per avvertire già il tepore. L’unica accortezza che richiede è ricordarsi di spegnere le batterie quando si arriva a destinazione per evitare di sprecare energia inutilmente, una quinto click per lo spegnimento del sistema avrebbe reso i guanti ancora più pratici.

COME SONO FATTI Andiamo ad analizzare la composizione dei Freedom H20 perché dietro all’aspetto semplice e pulito si nasconde tanta tecnologia. La stratificazione dei materiali è l’elemento fondamentale secondo Rev’It! per tenere al riparo le mani da freddo e acqua. Ecco allora che l’esterno del guanto è realizzato in tessuto Soft Shell flessibile sul dorso mentre il palmo è realizzato in pelle. Tra il rivestimento estero e la fodera a pelo spesso si posizionano lo strato impermeabilizzante hydratx laminato, quello isolante Exkin Platinum e il sistema Thermotronic. Non mancano poi gli inserti riflettenti per aumentare la visibilità nelle ore notturne, quelli touch per dialogare senza problemi con gli schermi dei nostri smartphone e anche dei pratici tergi visiera. Ovviamente il guanto è fornito delle protezioni necessarie per ottenere l’omologazione come DPI, con il paranocche in materiale viscoelastico e uno slider morbido sul palmo.

Rev'It! Freedom H2O: le protezioni su nocche e palmo lo rendono omologato come DPI

RISCALDAMENTO, COME FUNZIONA Focalizziamo l’attenzione sul sistema Thermotronic,il protagonista del Freedom H20. Il sistema è composto da dei filamenti che vengono riscaldati tramite due batterie (una per guanto) da 7,4 V su 4 diversi livelli d’intensità con lo scopo di mantenere le mani alla temperatura ideale di 33 °C. Il livello d’intensità selezionato è facilmente intuibile grazie a led colorati differenti per ogni modalità: nella più potente Boost il colore è rosso, arancione per la Performance, giallo per la Normal e bianco per la Eco. Ovviamente i differenti setting comportano una diversa durata della batteria che va da 130 a 480 min, per ricaricare le batterie sono sufficienti 4-5 ore, nella confezione è presente un comodo cavo sdoppiato con presa USB. Per capire quanto sono cariche, ogni batteria presenta un indicatore, soluzione molto pratica e di immediata consultazione.

TAGLIE E PREZZO Quanto costano i guanti Rev’It! Freeedom H20? La risposta è meno delle manopole riscaldabili offerte da molti costruttori come optional su moto e scooter, 249,99 euro. Le taglie vanno dalla S alla 3XL.