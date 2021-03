Il mondo delle auto e delle moto, da sempre, prende in prestito delle tecnologie e soluzioni provenienti da altri ambiti. Lo sapevate, ad esempio, che il cruise control è stato prelevato dai mezzi agricoli? Talvolta, è il mondo a due o quattro ruote a fornire delle soluzioni innovative e di successo: per esempio Dainese, che sviluppò i paraschiena per le moto, portò il suo know-how anche nel mondo dello sci. Nell'(ormai) lontano 1991 un meccanico della Daytona 500 si presentò con dei guanti da officina denominati ''The Original'' che vennero utilizzati da altri colleghi. Così nacque la storia di Mechanix, un'azienda americana che recentemente è diventata sponsor ufficiale della PBR (il campionato statunitense di rodeo su tori) e che, da ora, è disponibile in Italia grazie a un accordo con l'importatore Bergamaschi.

LA STORIA Il brand californiano Mechanix, ogni anno, produce svariati milioni di guanti da lavoro in sette sedi produttive sparse per il Mondo. Oggi il marchio ha allargato enormemente le proposte, mantenendo alta l'attenzione per il mondo delle officine auto e moto, fino ai semplici appassionati. Non stiamo parlando di guanti da utilizzare in sella moto o scooter, anche se le caratteristiche tecniche potrebbero farlo pensare, ma di guanti altamente resistenti ed ergonomici che ne hanno decretato il successo.

SPECIALITY 0.5 MM La prima proposta per l'Italia si chiama ''Speciality 0,5 mm'' per via del palmo in AX-Suede da 0,5 mm che si adatta erogonomicamente alla mano. Il materiale TrekDry è traspirante e protegge il dorso, lasciando penetrare l'aria fresca per un'efficace areazione. La chiusura in TPR assicura un'ottima vestibilità sul polso, con inserti flessibili che aumentano la mobilità delle dita. I guanti sono lavabili in lavatrice e hanno la certificazione EN388:2016 (il testing standard per i guanti protettivi contro i mechanical risks). Il prezzo è di 29,90 euro con taglie che spaziano da S a XXL.