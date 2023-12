Con la moto in pista nel 2024? Fallo con una tuta su misura Rev'It!

La tuta su misura per gli amanti della guida della moto in pista è una “coccola” molto gradita. Il non dover lottare con la propria tuta, magari pesante, stretta o abbondante nei punti sbagliati migliora il piacere di guida e, da non sottovalutare, il tempo sul giro. La tuta come seconda pelle, sono tanti i brand a proporla ma non tutti riescono a raggiungere i livelli di sartorialità e personalizzazione raggiunti da REV’IT! e Vircos, storico emblema dell'artigianato motociclistico italiano.

TELA BIANCA Il metodo ''engineered skin'', di REV’IT!, ha l’obbiettivo di rendere la tuta una vera e propria estensione del pilota, aiutandolo nel raggiungimento di prestazioni ottimali grazie al comfort. Tecnologia al servizio delle prestazioni, dunque, ma anche tantissima possibilità di personalizzazione. Secondo REV’IT! ogni tuta diventa una tela, e chi la indossa diventa l'artista, il tutto con le stesse tecnologie utilizzati dai piloti ambassador del marchio Alvaro Bautista – due volte Campione del Mondo con Ducati – e il nostro Danilo Petrucci, con la sicurezza al centro del progetto dato che le tute sono compatibili con sistemi airbag Tech-Air®.

VICINO AI PILOTI Le tute su misura si rivolgono anche agli amatori più esigenti, ma sono davvero indispensabili per chi corre nei vari campionati, anche quelli nazionali. REV’IT! continuerà a essere presente nei principali eventi come il CIV e la Coppa Italia. Per REV'IT!, non si tratta solo di prodotti e servizi, ma di crescere e integrarsi nella cultura delle corse italiane.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 27/12/2023