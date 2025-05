Rev'It! presenta Sand 5 H2O, la nuova giacca adventure. Il prezzo

Rev'It! presenta la nuova Sand 5 H2O, l’ultima evoluzione di una delle giacche più rappresentative del Marchio. Scopriamo quali sono le caratteristiche, i colori e il prezzo della nuova giacca da moto.

Rev'It! Sand 5 H2O: la nuova giacca moto per tutte le stagioni

La nuova Sand 5 H2O prosegue nella missione iniziata oltre 15 anni fa dalla sua ''antenata'', fondendo tradizione e innovazione in un capo tecnico pronto a sfidare ogni condizione. Un lavoro di affinamento per la Sand 5 H2O, sulla quale ogni dettaglio è stato studiato per migliorare le prestazioni complessive. Tra le caratteristiche di Sand 5 H2O la tasca posteriore inferiore predisposta per l’inserimento della borsa per l’idratazione (con passaggio tubo integrato), la membrana impermeabile rimovibile hydratex 3L sia sopra che sotto lo strato esterno. Non manca anche una fodera termica removibile per comfort anche nelle giornate più fredde. Diiverse componenti della giacca Sand 5 H2O sono derivate da materiali reciclati: la parte esterna del capo esterno contiene il 67% di poliestere riciclato, mentre fodera interna e fodera removibile hanno oltre il 30% di materiali riciclati, con la fodera termica che arriva al 100% di materiale riciclato.

Protezioni

La Sand 5 H2O di Rev'It! è fornita di protezioni di livello 2 su gomiti e spalle, mentre è predisposta per accogliere il paraschiena Seesoft di livello 2 e le protezioni di livello 1 sul petto.

Rev'It! Sand 5 H2O è disponibile presso i rivenditori autorizzati e online in 5 differenti colorazioni – nero, sabbia-blu, grigio-grigio scuro, argento-blu e argento-antracite – al prezzo di 449,99 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Rev'It! cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 04/05/2025