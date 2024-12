Capi tecnici in Gore-Tex? Rev'It! ne ha per tutti

Rev'It! detiene il record di abbigliamento tecnico in Gore-Tex. I migliori secondo noi, utili per fare qualche bel regalo in vista del Natale

Curiosità: lo sapevate che Rev’It! è il produttore di abbigliamento tecnico per moto con il maggior quantitativo di capi in Gore-tex? Il catalogo spazia dai completi touring a quelli adventure, proposte per le donne, e anche scarpe. Oggi vi porto in rassegna alcuni dei capi più interessanti, con foto e una breve descrizione tecnica: il freddo è già arrivato e il Natale è praticamente dietro l’angolo, si sa mai che vi scappi l’idea per un bel regalo(ne).

Rev'It! e Gore-Tex vi tengono al riparo dalle intemperie in inverno

LE GIACCHE ADVENTURE Gore-tex fa rima con avventura, quando la sfida può diventare non solo il terreno accidentato ma anche il clima. Rev’It! Propone la linea la linea Adventure Sport, con soluzioni multistagionali e di diverse fasce di prezzo:

Rev'It! Vertical

Vertical GTX , giacca laminata, utile per rimanere asciutti e comodi in ogni stagione grazie alla tecnologia Gore-tex 2L e fodera termica rimovibile , le caratteristiche tecniche sono le medesime anche per il pantalone da abbinare in completo. Le prese d’areazione – con sistema brevettato per rimanere impermeabili quando chiuse – sono presenti su torace, dorso e avambracci. Alla voce praticità, la Vertical mette a disposizione oltre alle due tasche anteriori impermeabili, una tasca a fessura impermeabile sul retro e una tasca impermeabile sull’avambraccio sinistro per tenere a portata di mano carte di pagamento o i biglietti dei pedaggi senza doversi togliere i guanti.

Prezzo al pubblico 569.99 euro, taglie dalla S alla 3XL

Potential GTX, questa giacca si differenzia dalle solite giacche da moto adventure per il suo stile moderno e sportivo, garantendo comunque impermeabilità – grazie alla membrana Gore-tex Z-liner - e comfort, con una vestibilità moderna slim ma che non intralcia i movimenti alla guida. Oltre allo strato esterno e alla membrana in Gore-tex, la Potential GTX ha anche un’imbottitura interna per aumentare la tenuta al freddo. Completano la dotazione i dettagli riflettenti, il cappuccio, oltre a due tasche esterne molto profonde, abbinate a quelle interne impermeabili.

Prezzo al pubblico 499.99 euro, taglie dalla S alla 3XL

LE TOP DI GAMMA Per chi in moto ci va davvero tutto l’anno e non vuole rinunciare anche in caso di meteo avverso, Rev’It! ha nei suoi prodotti top di gamma delle soluzioni interessanti, sia per soluzioni tecniche sia per ingegnosità, come nel caso della tuta adventure impermeabile Paramount GTX o la multi stagionale Stratum, scopriamole in dettaglio.

Giacca Rev'It! Stratum - le caratteristiche riepilogate

Stratum GTX: come lascia intendere abbastanza facilmente il nome, il punto di forza della Stratum è la sua costruzione a più livelli, che consente alla giacca top di gamma del produttore olandese di rendersi davvero pronta a tutte le situazioni. Per i climi caldi lo strato interno in Airmesh certificato CE di classe AA assicura traspirabilità e comfort, integrando protezioni SEEFLEX CE‑livello 2 su gomiti e paraschiena SEESOFT CE‑livello 2, con opzioni aggiuntive per protezioni toraciche e una fascia lombare rimovibile per un sostegno extra. In condizioni fredde o umide, lo strato esterno laminato Gore-tex 3L, certificato CE livello B, garantisce impermeabilità totale e protezione dalle intemperie, mantenendo la giacca leggera e versatile. Il sistema di ventilazione strategico su petto, schiena e braccia ottimizza il flusso d'aria, mentre il cappuccio rimovibile protegge il collo e si ripone facilmente nella tasca posteriore. La giacca può essere abbinata al pantalone, con caratteristiche identiche, per un completo adatto davvero ad ogni avventura.

Prezzo al pubblico 1.299.99 euro, taglie dalla S alla 3XL

Rev'It! Paramount, la tuta touring in Gore-Tex

Paramount GTX: La Paramount GTX è una tuta intera adventure pensata per offrire la massima protezione quando il clima è davvero avverso, una soluzione per chi sogna viaggi verso mete da sogno anche con meteo sfavorevole ma anche per i pendolari che hanno la necessità di muoveri in moto tutto l’anno. L’esterno della Paramount è realizzato in laminato 3L Gore-tex, che garantisce impermeabilità totale. La vestibilità di questa tuta è una sua peculiarità, infatti grazie alla lunga cerniera che va dalla gamba al collo risulta facile da indossare. Le cerniere brevettate VCS su maniche, petto e cosce, e una cerniera posteriore per l'uscita dell'aria calda assicurano un buon confort termico. Ovviamente sono presenti protezioni SEEFLEX CE‑livello 2 su spalle, gomiti e ginocchia, insieme al paraschiena SEESOFT e alle protezioni SEESMART sui fianchi, per una protezione di alto livello su tutto il corpo. Per affrontare le condizioni più avverse, è incluso un colletto storm rimovibile.

Prezzo al pubblico 1.599,99 euro, taglie dalla S alla 3XL

PER LEI Per le donne che non si arrendono al mal tempo, la giacca Lamina GTX all’interno dell’ampia offerta di Rev’It! è la più indicata. Come lascia intendere il nome, la costruzione della giacca è laminata, con un interno termico e fodera in mesh. Il taglio della giacca è pensato per adattarsi al meglio alle forme femminili e non mancano le possibilità di regolazione su fianchi, vita e avambracci. Niente rosa, questa è una giacca da dure. Le molteplici tasche (cinque suddivise tra vita, schiena, torace e braccio) consentono di trovare posto a tutto il necessario. Anche le protezioni- tutte di livello 2 - per adattarsi alle diverse corporature, possono essere regolate, sono presenti su spalle, gomiti e schiena.

Prezzo al pubblico 669,99 euro, taglie dalla 36 alla 46

Giacca Rev'It! Lamina

MANI E PIEDI Non potevano mancare nel catalogo anche guanti, calzature e accessori Gore-tex. Per chi vuole una scarpa dallo stile moderno, da usare nel quotidiano, Rev’It! propone le Sneakers Krait GTX sono pensate per chi cerca comfort e protezione in un’unica soluzione, grazie alla membrana Vision 3L. Gli stivali e i guanti della linea GTX offrono prestazioni eccezionali, perfetti per chi non vuole rinunciare a mani e piedi asciutti anche nelle condizioni più avverse.





Pubblicato da Danilo Chissalè, 03/12/2024