Caricare la moto su un furgone o un rimorchio? Questo accessorio può semplificare il lavoro

Le rampe MONZANA da 160 cm hanno una superficie antiscivolo e sono disponibili anche in versione pieghevole.

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Trasportare la moto su un furgone o un rimorchio può essere necessario per raggiungere un circuito, portarla in officina oppure spostare un mezzo che non può circolare su strada. Una delle operazioni più delicate è proprio il carico (e lo scarico), soprattutto quando bisogna superare il dislivello tra il terreno e il pianale. Senza un’attrezzatura adeguata, anche una moto relativamente leggera può diventare difficile da movimentare. Le rampe di carico MONZANA sono progettate per agevolare queste operazioni, creando un piano inclinato sul quale accompagnare il mezzo durante la salita e la discesa. Il set comprende due rampe in acciaio zincato da 160 cm, utilizzabili anche singolarmente, una soluzione da valutare soprattutto per il trasporto di moto leggere e altri veicoli compatibili con i limiti di carico.

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Una superficie antiscivolo per accompagnare la moto sul pianale

Durante il caricamento della moto è fondamentale poter contare su una superficie che offra una buona aderenza agli pneumatici. Le rampe MONZANA presentano una struttura perforata antiscivolo, pensata per migliorare la presa durante la movimentazione del veicolo.

Ogni elemento misura 160 cm di lunghezza e 22,5 cm di larghezza. I bordi laterali rialzati di 4,5 cm contribuiscono alla rigidità della struttura, mentre le estremità smussate permettono di appoggiare le rampe al pianale del mezzo utilizzato per il trasporto. L’acciaio zincato offre inoltre una protezione contro la corrosione, utile per un accessorio che può essere utilizzato all’aperto e conservato in garage. La portata dichiarata è di 200 kg per singola rampa, per un totale di 400 kg con entrambe. Nel caso delle moto è quindi necessario verificare il peso effettivamente sostenuto da ciascun elemento, senza considerare automaticamente i 400 kg come portata utilizzabile per una sola moto. Prima di procedere al carico bisogna anche controllare l’altezza del pianale, l’inclinazione della rampa e la stabilità degli appoggi, assicurando gli elementi contro eventuali scivolamenti.

Anche in versione pieghevole per chi trasporta spesso la moto

Chi utilizza un furgone per raggiungere la pista oppure trasporta frequentemente la moto può avere bisogno di portare con sé anche la rampa, così da poter effettuare autonomamente le operazioni di scarico e carico. Oltre al modello standard con struttura rigida, MONZANA propone una variante pieghevole, pensata per occupare meno spazio durante il trasporto e quando viene riposta. È una possibilità interessante soprattutto quando lo spazio disponibile nel furgone è limitato.

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Le rampe rappresentano quindi un accessorio da valutare per chi deve movimentare una moto senza sollevarla manualmente, scegliendo il modello in base al peso del mezzo, all’altezza del pianale e alle condizioni di utilizzo.

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