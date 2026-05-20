Radian EXR, ecco la nuova enduro elettrica con batterie intercambiabili

La moto elettrica da enduro offre fino a 70 CV, peso ridotto e batterie intercambiabili per massimizzare l’utilizzo in off-road

Sta arrivando una nuova moto da enduro elettrica e i numeri condivisi dalla startup olandese Radian su questo nuovo modello sembrano essere davvero molto interessanti. Si chiama Radian EXR ed è stata presentata in vista della sua commercializzazione prevista per il quarto trimestre del 2027. Modello che sulla carta va in diretta concorrenza con la Stark Varg EX, tra i punti di riferimento di questo segmento.

Radian EXR

Batterie intercambiabili

Uno dei punti di forza della nuova Radian EXR sono le batterie che oltre a poter essere ricaricate attraverso una normale presa di corrente, possono essere sostituite facilmente. In questo modo è possibile ripartire subito sostituendo l'accumulatore scarico con uno carico. La società afferma che il pacco batterie può essere rimosso e sostituito in meno di 30 secondi, il tutto senza dover utilizzare apposite attrezzature. Si tratta di una soluzione interessante che permette di allungare l'utilizzo della moto senza doverla tenere per forza ferma in attesa che la batteria si ricarichi.

Batteria intercambiabili a parte, una soluzione comunque non inedita, Radian EXR può contare su di un motore elettrico da circa 70 CV. Il peso è di 125 kg adottando la batteria Endurance da 8,6 kWh. Scegliendo invece l'accumulatore Sprint da 5,8 kWh, il peso dichiarato scende a 113 kg. Per fare un confronto, lo Stark Varg EX Alpha spinge ancora oltre in termini di potenza pura, con fino a 80 CV disponibili nella versione Alpha (60 CV sono disponibili nella versione Standard), ma monta una batteria più piccola da 6,5 ​​a 7,2 kWh a seconda delle specifiche e pesa circa 118-120 kg.

Radian EXR

La nuova enduro elettrica prova quindi a offrire una soluzione tecnica che sulla carta dovrebbe garantire una maggiore flessibilità d'uso vista la possibilità di poter sostituire le batterie. Per quanto riguarda, invece, l'autonomia, con l'accumulatore da 8,6 kWh si para di circa 60-115 km di guida fuoristrada a ritmo di gara, oppure da una a sette ore a seconda di quanto si spinge. Non ci sono dati sull'accumulatore più piccolo in quanto arriverà in un secondo momento. Ovviamente si parla di dati teorici in quanto andranno verificati nella pratica non appena la moto sarà effettivamente disponibile.

Il motore raggiunge i 14.000 giri/minuto ed è completamente personalizzabile tramite un'app per smartphone, consentendo ai piloti di regolare l'erogazione di potenza e la risposta dell'acceleratore per qualsiasi esigenza.

Ciclistica

La nuova Radian EXR adotta un telaio in alluminio abbinato a sospensioni KYB. L'impianto frenante è invece firmato Brembo. La moto offre anche un piccolo vano di carico dove poter riporre attrezzi, pezzi di ricambio o persino il caricabatterie.

Radian EXR

Prezzo

Quanto costa la nuova Radian EXR? Il prezzo parte da 14.450 euro. Le prime moto dovrebbero arrivare nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania a partire dalla fine del 2027, per poi essere distribuite in tutta Europa. I preoridni sono già aperti sul sito ufficiale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026