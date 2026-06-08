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Porte Aperte Piaggio: test ride e offerte su Liberty, Medley e Beverly

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1 ora fa - Giugno con Piaggio: fino a 800 euro di vantaggi sugli scooter

Finanziamenti a tasso zero e bonus fino a 800 euro: ecco le offerte Piaggio disponibili nel mese di giugno per chi vuole acquistare uno scooter nuovo

Per il mese di Giugno, Piaggio ha deciso di offrire ai suoi clienti alcuni vantaggi sull'acquisto dei suoi scooter. Inoltre, l'azienda vuole far conoscere tutte le ultime novità 2026 e le offerte dedicate. Per questo, Piaggio ha deciso di organizzare un Porte Aperte da 9 al 13 giugno presso tutti i punti vendita aderenti dove sarà possibile effettuare anche test ride.

Le offerte Piaggio sugli scooter

Entrando più nel dettaglio, sui modelli Piaggio Medley e Piaggio Beverly sono attivi finanziamenti con anticipo zero e interessi zero. Inoltre, l'azienda propone vantaggi di 300 euro su Piaggio Liberty 125 e 150, 500 euro su Piaggio Medley e 800 euro su Piaggio Beverly. Oltre a questo, la gamma Piaggio MP3 è offerta con le spese di immatricolazione incluse nel prezzo. Presso la Rete Ufficiale Piaggio sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulla garanzia commerciale valida su tutti gli scooter, della durata di 4 anni.

Piaggio Beverly

Ricordiamo che Piaggio Liberty è disponibile in tre motorizzazioni: 50, 125 e 150 cc. Piaggio Medley, invece, nelle motorizzazioni 125 e 200, uno scooter che può contare su di un vano sottosella che è in grado di ospitare due caschi integrali. Infine abbiamo Piaggio Beverly, ora disponibile anche nella speciale edizione 25th Anniversary, scooter che è spinto dalle motorizzazioni 310 e 400 hpe.

Ricordiamo, infine, che i test ride si possono prenotare direttamente attraverso il sito ufficiale Piaggio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026
Tags
piaggio
Listino Piaggio Liberty
AllestimentoCV / KwPrezzo
Liberty 50 3 / 22.599 €
Liberty 50 S 3 / 22.699 €
Liberty 125 11 / 82.999 €
Liberty 150 13 / 93.099 €
Liberty 125 S 11 / 83.099 €
Liberty 150 S 13 / 93.199 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Piaggio Liberty visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Piaggio Liberty
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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