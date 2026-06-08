Porte Aperte Piaggio: test ride e offerte su Liberty, Medley e Beverly

Per il mese di Giugno, Piaggio ha deciso di offrire ai suoi clienti alcuni vantaggi sull'acquisto dei suoi scooter. Inoltre, l'azienda vuole far conoscere tutte le ultime novità 2026 e le offerte dedicate. Per questo, Piaggio ha deciso di organizzare un Porte Aperte da 9 al 13 giugno presso tutti i punti vendita aderenti dove sarà possibile effettuare anche test ride.
Le offerte Piaggio sugli scooter
Entrando più nel dettaglio, sui modelli Piaggio Medley e Piaggio Beverly sono attivi finanziamenti con anticipo zero e interessi zero. Inoltre, l'azienda propone vantaggi di 300 euro su Piaggio Liberty 125 e 150, 500 euro su Piaggio Medley e 800 euro su Piaggio Beverly. Oltre a questo, la gamma Piaggio MP3 è offerta con le spese di immatricolazione incluse nel prezzo. Presso la Rete Ufficiale Piaggio sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulla garanzia commerciale valida su tutti gli scooter, della durata di 4 anni.
Ricordiamo che Piaggio Liberty è disponibile in tre motorizzazioni: 50, 125 e 150 cc. Piaggio Medley, invece, nelle motorizzazioni 125 e 200, uno scooter che può contare su di un vano sottosella che è in grado di ospitare due caschi integrali. Infine abbiamo Piaggio Beverly, ora disponibile anche nella speciale edizione 25th Anniversary, scooter che è spinto dalle motorizzazioni 310 e 400 hpe.
Ricordiamo, infine, che i test ride si possono prenotare direttamente attraverso il sito ufficiale Piaggio.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Liberty 50
|3 / 2
|2.599 €
|Liberty 50 S
|3 / 2
|2.699 €
|Liberty 125
|11 / 8
|2.999 €
|Liberty 150
|13 / 9
|3.099 €
|Liberty 125 S
|11 / 8
|3.099 €
|Liberty 150 S
|13 / 9
|3.199 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Piaggio Liberty visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Piaggio Liberty
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).