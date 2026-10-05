Pazza idea: la Vespa col sidecar. Peccato non sia l'originale

Piaggio non ha a listino una Vespa con sidecar. Scopri la Royal Alloy Grand Prix e le alternative omologate in Italia

In Italia, una Vespa con sidecar originale di fabbrica è un sogno proibito: Piaggio non ha a listino nessuna versione con carrozzino della Vespa moderna. Le uniche varianti uscite direttamente da Pontedera risalgono agli anni Cinquanta, come la Vespa 125 Sidecar prodotta tra il 1948 e il 1955, che oggi è un pezzo da collezione del valore di svariate migliaia di euro.

Ecco perché, per andare incontro ai desideri del pubblico più attento al glamour, l'inglese Royal Alloy propone Grand Prix, proposta in due cilindrate e venduta insieme a un sidecar in vetroresina.

La Royal Alloy Grand Prix con sidecar nativo

Lo scooter ha forme chiaramente ispirate alla tradizione italiana (ma più alla Lambretta, che alla Vespa, va sottolineato) e il carrozzino è sviluppato su misura per il model year 2027. Il vantaggio è che non servono adattamenti artigianali né modifiche al telaio: il sidecar si aggancia direttamente alla struttura originale.

Sotto la carrozzeria rétro c'è un monocilindrico 4 tempi da 244 oppure 309 cc raffreddato a liquido, che eroga 21,6 oppure 27,9 CV (secondo la cilindrata) ed è abbinato al cambio automatico CVT. La velocità massima sfiora i 130 km/h per lo scooter singolo, valore che scende quando viaggi con passeggero e carrozzino.

All'estero, il GP con sidecar ha prezzi a partire da poco meno di 8.400 euro e il motore è omologato euro 5+. Peccato che al momento Royal Alloy non dichiari alcun importatore ufficiale in Italia...

Royal Alloy Grand Prix 300S

Come avere una Vespa con sidecar in Italia

Se vuoi viaggiare a tre ruote nel nostro Paese, le strade sono due, ben distinte. La prima è trasformare una Vespa GTS moderna affidandoti ad allestitori e preparatori artigianali specializzati. Compri lo scooter di serie, fai installare un carrozzino aftermarket e poi affronti il collaudo e l'omologazione come esemplare unico.

È un percorso fattibile, ma richiede tempo, pazienza burocratica e un budget importante: tra scooter, sidecar, manodopera e pratiche in Motorizzazione superi facilmente i 12.000-15.000 euro.

In alternativa, puoi scegliere un sidecar già omologato a listino, rinunciando però ad avere uno scooter come motrice. Sul mercato italiano, infatti, modelli come Black Side 400 eSide Force 400 di Mash Motorcycles sono moto vere e proprie dallo stile militare o retrò, già omologati Euro 5 di serie. I prezzi indicativi vanno da 8.000 a 10.000 euro.

Idem la Ural: una vera motocicletta a tre ruote, con cambio manuale e trazione inseribile sul sidecar. Ma si tratta di un mezzo specialistico con listino di circa 18.000-20.000 euro.

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