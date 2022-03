Le moto del futuro? Saranno di carta. Ecco l'esempio di Cake

Cake, azienda svedese che produce moto elettriche, sta lavorando per sostituire la plastica con fibre naturali di carta. Ecco come

Elettrico vuol dire – quasi – 0 emissioni? Cake, azienda svedese che produce moto elettriche, ha preso sul serio la cosa e sta lavorando in direzione della sostenibilità anche su altri fronti. Niente benzina, ok, ma il prossimo passo sembra essere in direzione della... carta.

ADDIO PLASTICA Cake ha collaborato con PaperShell, startup che produce componenti utilizzando un composito di fibre naturali più resistente della plastica ma con un impatto inferiore a livello di CO2e (Carbon dioxide equivalent). Un kg di questo composito, infatti, produce 0,65 kg di carbonio, contro la plastica che tocca quota 4,95 kg di CO2e e la fibra di vetro che arriva a 25 kg di CO2e. Il composito di PaperShell è composto al 100% da cellulosa ma vanta di essere resistente agli agenti atmosferici, al fuoco, ai raggi UV e, naturalmente, agli urti.

Cake: Kalk OR Race

CARTA COME CARBONIO? Così sulle sue moto premium Cake si convertirà alla fibra naturale, al posto della plastica, anche se ancora non è chiaro quali parti saranno del prezioso materiale. Stai a vedere che la carta è il carbonio di domani...