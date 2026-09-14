Aprilia, tutte le offerte di settembre: fino a 2.200 euro di vantaggi

Le promozioni Aprilia di settembre 2026 interessano Tuono V4, RSV4, Tuareg, Tuono 660 Factory, RS 660, RS 457 e diversi scooter

Aprilia per il mese di settembre continua a offrire una serie di offerte sulla sua gamma di moto e scooter. Offerte che possono includere vantaggi fino a 2.200 euro e servizi extra. Inoltre, sul fronte dei finanziamenti, sulla gamma già immatricolata in concessionaria, sono disponibili proposte finanziarie dedicate.

Con Dreamride Classic Zero sarà possibile acquistare una nuova Aprilia in 24 mesi con TAN 0,00% oppure usufruire di Dreamride Classic, la soluzione con durata fino a 36 mesi e TAN a 3,99%. Entriamo nei dettagli e vediamo le promozioni attualmente attive.

Aprilia moto e scooter, le offerte di settembre 2026

Partiamo da Aprilia Tuono V4 che si potrà avere con vantaggi fino a 1.500 euro. Stesso vantaggio cliente anche per Aprilia RSV4 e Aprilia Tuareg che propone anche 2 anni di manutenzione. Ricordiamo che i vantaggi cliente sono riconosciuti anche combinati tra loro, come ad esempio sconto sull’acquisto di accessori, abbuono delle spese di immatricolazione, assicurazione compresa nel prezzo f.c consigliato del veicolo e contributo sul prezzo f.c consigliato.

Aprilia RS 457

Andando avanti, per chi preferisce Tuono 660 Factory, Aprilia la propone con ben 2.200 euro di vantaggi cliente. Su Aprilia RS 660, invece, il vantaggio cliente scende a 1.000 euro. Invece, per la piccola Aprilia RS 457 sono 300 euro i vantaggi offerti dall'azienda.

Ma le offerte non sono finite perché su Aprilia Tuono 457, i vantaggi cliente arrivano a 750 euro. Invece, su Tuono 125 e RS 125, Aprilia propone a settembre 800 euro di vantaggi. Passando agli scooter, su SR GT 400, Aprilia propone un finanziamento con interessi zero, con la possibilità di pagare la prima rata a gennaio 2027. Stessa offerta con in più 1.000 euro di vantaggi sugli scooter Aprilia SR GT 125/200. Maggiori informazioni direttamente sul sito di Aprilia.

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