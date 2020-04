TOP OF THE POPS La passione per i motori e per le moto è ciò che ci motiva quotidianamente a tenervi aggiornati sul mondo delle due ruote e, soprattutto, che ci porta in giro per il mondo a provare le ultime novità. In questo momento siamo tutti a casa, le prove su strada (e fuoristrada) sono in stand-by, ma in attesa di poter tornare liberamente a scorrazzare tra le strade a bordo delle nostre moto, vi proponiamo i nostri dieci migliori video sulle comparative moto. Ce n'è per tutti i gusti: dalle supersportive alle maxi enduro, dagli scooter alle naked, fino alle stilossisime scrambler ed heritage.

MAXI SCOOTER

Chiunque entri nel terreno dei maxi scooter è pronto a lanciarsi in una sfida con il Yamaha T-Max, vera e propria icona del segmento. Il livello della concorrenza si fa sempre più elevato, e due scooter come il Kymco AK 550 e il Sym Maxsym TL ne sono la prova concreta. Eccoli in un confronto diretto nell’habitat naturale di questi pesi massimi del segmento scooter.

Leggete qui la nostra comparativa tra Kymco AK 550 e Sym Maxsym TL

NAKED MEDIE

È uno dei segmenti più apprezzati dagli italiani. Le naked sono il compromesso ideale per chi vuole abbinare la sportività alla praticità di utilizzare la moto quotidianamente. La bestseller del segmento è la Yamaha MT-07, ma riuscirà il suo motore bicilindrico a reggere il confronto contro il 4 in linea della Honda CB650R e del monocilindrico Husqvarna che equipaggia la Vitpilen 701? La sfida tra le naked depotenziabili per patente A2 è aperta!

Leggete qui la nostra comparativa tra Honda CB650R, Husqvarna Vitpilen 701 e Yamaha MT-07

SUPERSPORTIVE 1000

Quando si parla di supersportive, si pensa subito alle Rosse di Borgo Panigale. Ecco quindi che la Ducati Panigale V4 S è pronta a scendere in campo, o meglio, in pista contro la Suzuki GSX-R1000R. Da una parte il quattro cilindri a V italiano, dall’altra il quattro in linea di Hamamatsu con fasatura variabile. Manga giapponese contro Rinascimento Italiano: che la sfida abbia inizio!

Leggete qui la nostra comparativa tra Ducati Panigale V4 S e Suzuki GSX-R1000R

MAXI ENDURO

Di Regina del mercato italiano ce n’è una, ed è la R 1250 GS. La maxi enduro di BMW è forte di una storia lunga quasi 40 anni, che ebbe inizio con la R 80 G/S, e adesso deve fare i conti con sfidanti di tutto il mondo. In questo confronto tutto europeo, la maxi enduro bavarese si scontra contro la bolognese Ducati Multistrada 1260 S e l’austriaca KTM 1290 Super Adventure.

Leggete qui la nostra comparativa tra BMW R 1250 GS, Ducati Multistrada 1260 S e KTM 1290 Super Adventure

HERITAGE

Le heritage piacciono tanto ai giovani quanto ai motociclisti con più esperienza, grazie a un look inconfondibile che catalizza l’attenzione quando si passa tra le vie del centro oppure sulle strade del lungolago. Ecco quindi tre concetti di vintage messi a confronto: quello british della Triumph, quello made in Italy della Moto Guzzi e quello della rinata Royal Enfield.

Leggete qui la nostra comparativa tra Moto Guzzi V7 III, Royal Enfield Interceptor 650 e Triumph Street Twin

SCOOTER 300

Ruote alte e motore da 300 cc: questi sono gli ingredienti ideali per affrontare quotidianamente la giungla urbana. Preferiti rispetto ai fratelli a ruota bassa, sono diventati il commuter perfetto se equipaggiati con bauletto e parabrezza. Abbiamo confrontato il Re delle vendite, Honda SH, con gli asiatici Kymco People S e Sym HD.

Leggete qui la nostra comparativa tra Honda SH 300, Kymco People S 300 e Sym HD 300

NAKED

Si dice che tre sia il numero perfetto, e nel mondo delle due ruote questo pensiero è rappresentato perfettamente dai motori tricilindrici. Capostipite di questo concetto è Triumph che, con la Street Triple RS, ha alzato l’asticella delle naked medie. MV Agusta è pronta a rispondere a tono con lo stile inconfondibile della Brutale 800, mentre KTM vuole rompere questo “gioco a tre” con il bicilindrico frontemarcia della 790 Duke. Le “piccole” streetfighter europee sono pronte a scendere in campo.

Leggete qui la nostra comparativa tra KTM 790 Duke, MV Agusta Brutale 800 e Triumph Street Triple RS

ENDURO MEDIE

Si fa presto a dire “enduro”: ci sono le maxi, le adventure, le tourer... Ma in questo confronto, ecco le medie con cerchio anteriore da 19 pollici: né troppo stradali né troppo offroad, per un mix perfetto per le vacanze, le scampagnate e il casa-ufficio. È una sfida a tre con Italia, Inghilterra e Giappone a scendere in campo, rispettivamente rappresentate da Moto Guzzi V85 TT, Triumph Tiger 800 XRT e Suzuki V-Strom 1000 XT.

Leggete qui la nostra comparativa tra Moto Guzzi V85 TT, Suzuki V-Strom 1000 XT e Triumph Tiger 800 XRT.

SCRAMBLER

Con il loro aspetto sbarazzino, le scrambler sono un segmento molto apprezzato nell’ultimo tempo. La Ducati ne ha creato un vero e proprio brand con la Scrambler, e quando il gioco si fa duro, la concorrenza arriva più agguerrita che mai. Nel segmento delle scrambler sotto ai 500 cc ecco che la Ducati Scrambler Sixty2 si scontra con l’apprezzatissima Benelli Leoncino Trail e la più “spigolosa” Husqvarna Svartpilen 401.

Leggete qui la nostra comparativa tra Benelli Leoncino Trail, Ducati Scrambler Sixty2 e Husqvarna Svartpilen 401.

SPORT TOURER

Sognate la supersportiva con un bel motore, ma non volete rinunciare al comfort su strada? Siete alla ricerca di un compromesso tra ragione e sentimento? Allora, le sport tourer a manubrio passo sono la vostra moto ideale. E dopo la sfida Panigale contro GSX-R, Ducati e Suzuki ritornano a sfidarsi ma stavolta nelle vesti di GSX-S1000F e SuperSport.

Leggete qui la nostra comparativa tra Ducati SuperSport e Suzuki GSX-S1000F