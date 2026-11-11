Marc Marquez, all'asta il suo scooter Honda del debutto in MotoGP

Una Honda Lead 110 utilizzata nel suo primo anno in MotoGP sarà messa all'asta con una valutazione compresa tra 5.000 e 10.000 sterline

Marc Marquez ha vissuto un anno incredibile in MotoGP. Nonostante un infortunio è in testa al Mondiale che verosimilmente si aggiudicherà, il decimo per lui e il secondo consecutivo con la Ducati. Per i fan del pilota spagnolo c'è l'occasione per potersi aggiudicare uno scooter che Marquez ha utilizzato nel paddock del motomondiale durante il suo periodo in Honda.

Infatti, nel fine settimana, all'asta NEC Classic di Iconic Auctioneers a Birmingham, sarà disponibile una Honda Lead 110, utilizzata dal pilota spagnolo nel 2013, la sua stagione d'esordio nella classe regina.

Asta scooter Marc Marquez

C'è pure l'autografo di Marquez

Questo scooter si caratterizza per alcuni dettagli interessanti. Lo scooter è infatti autografato da Marc e conserva anche il suo pass per il paddock sul parafango anteriore. Parliamo del pass per il paddock del 2013, ovviamente. C'è anche un adesivo con il numero 93 e uno con il numero 58 del compianto Marco Simoncelli.

Asta scooter Marc Marquez

Secondo quanto riportato dalla descrizione dell'asta, lo scooter è ancora in buone condizioni, ma con ''alcuni segni di usura''. Lo scooter è immatricolato nel Regno Unito e possiede il libretto di circolazione (V5), ma necessita di effettuare la revisione obbligatoria qualora si desideri utilizzarlo su strada, dato che non ne è stata effettuata una dal 2018.

Quanto costa?

La casa d'aste ha stimato il valore dello scooter di Marc Marquez tra le 5.000 e le 10.000 sterline, cioè tra i 6.000 e i 12.000 euro. Cifra a cui andranno aggiunte le tasse. L'appuntamento è per il 15 novembre quando si terrà l'asta.

VEDI ANCHE

Tags