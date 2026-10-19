Basta portarsi il casco ovunque: questo lucchetto lo lascia al sicuro sulla moto

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Con l’arrivo dell’autunno, chi si muove in moto o in scooter esce di casa più carico del solito. C’è la giacca imbottita, a volte l’antipioggia, e il casco, che resta sempre lo stesso ingombro. Il momento scomodo arriva quando si parcheggia. Il sottosella raramente ha spazio per un casco integrale, il bauletto non tutti ce l’hanno, e così si finisce in ufficio, al bar o in fila alla cassa con il casco appeso al braccio. Il kit di Autodomy nasce per evitare proprio questo. Il casco si fissa alla moto in pochi secondi, si scende e si va per la propria strada a mani libere. Quando si torna, è lì dove lo si era lasciato.

Prezzo: 23,99€

Un sistema semplice, pensato per l’uso quotidiano

Il cuore del kit è un piccolo moschettone con lucchetto a combinazione. Il casco si aggancia tramite un adattatore a T, pensato per le fibbie a sgancio rapido, e il cavo in acciaio lo collega a un punto fisso della moto. Dopo un paio di volte il gesto diventa automatico: si aggancia, si chiude, si gira la ghiera del codice. Il fatto che non servano chiavi è uno dei vantaggi più importanti. Basta un codice personale di tre cifre, quindi non c’è un’altra chiave da tenere nel mazzo, da perdere nella tasca della giacca o da dimenticare a casa la mattina. Intorno al moschettone c’è una protezione in gomma, così né il casco né la carrozzeria rischiano graffi quando il kit sbatte durante l’aggancio.

Non solo il casco

Il cavo è lungo un metro e mezzo, e questo lo rende utile anche per altro. Si può far passare nelle maniche di una giacca o nelle cinghie di uno zaino e lasciare tutto insieme sulla moto. In questa stagione è un aiuto in più, perché l’abbigliamento tecnico pesa e ingombra, e portarselo dietro a ogni sosta è la parte più noiosa del tragitto. Il rivestimento rosso acceso rende il cavo ben visibile, e già questo basta a scoraggiare chi passa e vede un casco incustodito. Il sistema si adatta a caschi integrali, modulari, jet e da cross. Chi usa un casco con una chiusura diversa dallo sgancio rapido farebbe comunque bene a controllare come si aggancia l’adattatore.

Prezzo: 23,99€

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