EICMA 2026

Loncin a EICMA 2026: arrivano i nuovi UWolf550 e XWolf450 per il lavoro e l'avventura

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1 ora fa - Ecco le loro caratteristiche

Due nuove proposte per il mondo dei quad e dei veicoli da lavoro: Loncin svela a EICMA 2026 UWolf550 e XWolf450
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Loncin presente a EICMA 2026 dove ha svelato i nuovi modelli UWolf550 e XWolf450. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire queste novità.

LONCIN UWolf550

LONCIN UWolf550

Si tratta di un veicolo off-road della categoria ATV/UTV che è stato progettato appositamente per chi ha bisogno di lavorare all'aperto anche nei terreni più difficili. La base tecnica vede la presenza di un motore da 500cc raffreddato a liquido in grado di erogare 33 kW (45 CV) e 53 Nm. UWolf550 offre poi una capacità di traino massima di 2.000 kg. La scheda tecnica parla inoltre di un’altezza da terra di 300 mm e del servosterzo elettrico a tre modalità.

Questo nuovo modello offre la possibilità di collegare svariati accessori, mentre la dotazione di prese di corrente, supportano il trasporto, il traino e l’uso di attrezzature compatibili per uso agricolo. Insomma, un mezzo da poter utilizzare, ad esempio, per diversi compiti lavorativi nelle fattorie e nei siti forestali.

LONCIN XWolf450

LONCIN XWolf450

Debutta a EICMA 2026 un nuovo quad compatto adatto sia all'esplorazione che alle attività ricreative all'aperto. La dotazione tecnica prevede un motore da 400cc raffreddato a liquido con trazione integrale e caratteristiche di facile manutenzione per lavori all'aperto ed esplorazioni ricreative. Insomma, può essere utilizzato sia per lavoro sia per il divertimento del weekend.

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    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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