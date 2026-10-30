LiveWire, il marchio elettrico nato da Harley-Davidson avverte che potrebbe non sopravvivere

LiveWire, il costruttore di moto elettriche nato da Harley-Davidson, ha dichiarato di nutrire un «dubbio sostanziale» sulla propria capacità di continuare a operare. È la formula con cui un’azienda avverte che potrebbe non riuscire a restare in attività. L’annuncio ha fatto crollare il titolo in Borsa di oltre il 40% nella mattinata di giovedì. LiveWire ha anche ritirato le previsioni per il 2026, che indicavano una perdita operativa tra 70 e 80 milioni di dollari, circa 63-72 milioni di euro.

Ricavi in crescita, ma non basta

I conti del terzo trimestre raccontano una situazione contraddittoria. I ricavi sono cresciuti del 38%, a 7,9 milioni di dollari (circa 7,1 milioni di euro), e le unità vendute del 21%. Delle 7.233 unità vendute, 6.992 sono biciclette senza pedali per bambini del marchio STACYC, che appartiene al gruppo. Le moto LiveWire consegnate nel trimestre sono state 241. La divisione moto ha fatturato 2,7 milioni di dollari, circa 2,4 milioni di euro, con una perdita operativa di 17 milioni, circa 15,3 milioni di euro. La perdita netta del trimestre è però di 18,6 milioni di dollari, circa 16,8 milioni di euro. Il problema principale è la cassa. A fine 2025 LiveWire aveva 82,8 milioni di dollari, circa 74,6 milioni di euro. Al 30 settembre 2026 ne restavano 39,9 milioni, circa 35,9 milioni di euro. In nove mesi si sono più che dimezzati.

Un comitato per salvare l’azienda

Per affrontare la crisi, LiveWire ha creato un comitato per la ristrutturazione. Il suo compito è valutare tutte le strade possibili, dai nuovi finanziamenti alle alleanze strategiche, dagli investimenti esterni fino alla vendita della società. Intanto l’azienda prepara il lancio della serie S4 Honcho, moto più piccole ed economiche con prezzi di partenza sotto i 5.000 dollari, circa 4.500 euro, che potrebbero allargare la clientela. LiveWire presenterà nuovi modelli anche a EICMA 2026 a Milano. Secondo Electrek, però, non è chiaro se le novità arriveranno abbastanza in fretta da rimettere a posto i conti.

FONTE: Electrek

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