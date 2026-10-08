La moto resta fuori? Le migliori soluzioni in offerta per ripararla da pioggia e vento

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Con l’autunno che entra sempre più nel vivo diventano sempre più frequenti pioggia, vento e umidità, e per chi lascia la moto parcheggiata all’aperto il problema non è soltanto trovare la sella asciutta al mattino. Un buon coprimoto aiuta a proteggere la carrozzeria dalle intemperie e dalla sporcizia, soprattutto quando la moto rimane ferma per diverse ore o per giorni.
Favoto XXXL
Chi ha una moto grande, o semplicemente vuole un telo che copra senza tirare, troverà in questo Favoto un buon punto di partenza. La misura XXXL, 265x105x125 cm, lascia margine su tourer e naked di taglia generosa, e il tessuto Oxford è pensato per tenere testa a pioggia, vento, raggi UV e polvere. Il rivestimento argentato all’interno è un dettaglio che si apprezza nelle giornate di sole basso, mentre le strisce riflettenti rendono la moto più visibile anche nel buio delle sere d’autunno. Non manca la sicurezza: due anelli sul lato anteriore consentono di far passare il lucchetto, e le cinghie regolabili con fibbie a scatto evitano che il telo si trasformi in una vela quando si alza il vento. A fine stagione, o semplicemente quando serve, si ripone nella borsa inclusa.
Prezzo: 16,99€ (-23%)
Favoto 210D
Chi ha uno scooter o una moto con cupolino alto lo sa: i teli standard spesso tirano, si sollevano e lasciano scoperti proprio i punti più delicati. Questo Favoto nasce per risolvere il problema, con un taglio da 245x105x160 cm che lascia più altezza sul lato frontale e si adatta bene a parabrezza importanti. Il tessuto è Oxford 210D con doppia cucitura nastrata, un’impostazione che punta a tenere più a lungo contro pioggia e intemperie. L’elastico lungo tutto il perimetro aiuta il telo a restare aderente, le fibbie a scatto lo tengono fermo con il vento, e le tre strisce riflettenti rendono la moto facilmente riconoscibile anche al buio. C’è poi il grande foro per il lucchetto sul lato anteriore.
Prezzo: 20,97€ (-28%)
Maizjok 210D
Il Maizjok è uno dei teli da moto più venduti. Il poliestere 210D è pensato per resistere all’usura e agli strappi, con rivestimento esterno impermeabile e strato interno argentato che riflette parte del calore e dei raggi UV. È un telo da usare tutto l’anno, dentro e fuori, con orli elastici anteriori e posteriori, fibbia antivento e passanti rinforzati per il lucchetto. Le tre strisce riflettenti e il design nero e arancione lo rendono ben riconoscibile di sera. La taglia 245x105x125 cm si adatta a sportive, naked, stradali, enduro, maxi scooter e motocross.
Prezzo: 19,99€
LIHAO 190T
Per chi cerca il prezzo più basso senza rinunciare alle funzioni essenziali, il LIHAO è la proposta più accessibile di questa selezione. Il poliestere 190T è leggero e facile da maneggiare, e alla protezione da pioggia, polvere, sole e graffi aggiunge il trattamento UPF 40+ contro i raggi ultravioletti, utile per preservare la vernice. Le due fibbie di sicurezza nella parte bassa tengono il telo al suo posto anche nelle giornate ventose, mentre i due occhielli rinforzati sul davanti permettono di bloccarlo con il lucchetto della moto. Le dimensioni indicate in descrizione sono 245x105x125 cm, pensate per la maggior parte di moto e scooter.
Prezzo: 15,99€ (-11%)
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.