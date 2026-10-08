La moto resta fuori? Le migliori soluzioni in offerta per ripararla da pioggia e vento

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Con l’autunno che entra sempre più nel vivo diventano sempre più frequenti pioggia, vento e umidità, e per chi lascia la moto parcheggiata all’aperto il problema non è soltanto trovare la sella asciutta al mattino. Un buon coprimoto aiuta a proteggere la carrozzeria dalle intemperie e dalla sporcizia, soprattutto quando la moto rimane ferma per diverse ore o per giorni.

Favoto XXXL

Chi ha una moto grande, o semplicemente vuole un telo che copra senza tirare, troverà in questo Favoto un buon punto di partenza. La misura XXXL, 265x105x125 cm, lascia margine su tourer e naked di taglia generosa, e il tessuto Oxford è pensato per tenere testa a pioggia, vento, raggi UV e polvere. Il rivestimento argentato all’interno è un dettaglio che si apprezza nelle giornate di sole basso, mentre le strisce riflettenti rendono la moto più visibile anche nel buio delle sere d’autunno. Non manca la sicurezza: due anelli sul lato anteriore consentono di far passare il lucchetto, e le cinghie regolabili con fibbie a scatto evitano che il telo si trasformi in una vela quando si alza il vento. A fine stagione, o semplicemente quando serve, si ripone nella borsa inclusa.

Prezzo: 16,99€ (-23%)

Favoto 210D

Chi ha uno scooter o una moto con cupolino alto lo sa: i teli standard spesso tirano, si sollevano e lasciano scoperti proprio i punti più delicati. Questo Favoto nasce per risolvere il problema, con un taglio da 245x105x160 cm che lascia più altezza sul lato frontale e si adatta bene a parabrezza importanti. Il tessuto è Oxford 210D con doppia cucitura nastrata, un’impostazione che punta a tenere più a lungo contro pioggia e intemperie. L’elastico lungo tutto il perimetro aiuta il telo a restare aderente, le fibbie a scatto lo tengono fermo con il vento, e le tre strisce riflettenti rendono la moto facilmente riconoscibile anche al buio. C’è poi il grande foro per il lucchetto sul lato anteriore.

Prezzo: 20,97€ (-28%)

Maizjok 210D

Il Maizjok è uno dei teli da moto più venduti. Il poliestere 210D è pensato per resistere all’usura e agli strappi, con rivestimento esterno impermeabile e strato interno argentato che riflette parte del calore e dei raggi UV. È un telo da usare tutto l’anno, dentro e fuori, con orli elastici anteriori e posteriori, fibbia antivento e passanti rinforzati per il lucchetto. Le tre strisce riflettenti e il design nero e arancione lo rendono ben riconoscibile di sera. La taglia 245x105x125 cm si adatta a sportive, naked, stradali, enduro, maxi scooter e motocross.

Prezzo: 19,99€

LIHAO 190T

Per chi cerca il prezzo più basso senza rinunciare alle funzioni essenziali, il LIHAO è la proposta più accessibile di questa selezione. Il poliestere 190T è leggero e facile da maneggiare, e alla protezione da pioggia, polvere, sole e graffi aggiunge il trattamento UPF 40+ contro i raggi ultravioletti, utile per preservare la vernice. Le due fibbie di sicurezza nella parte bassa tengono il telo al suo posto anche nelle giornate ventose, mentre i due occhielli rinforzati sul davanti permettono di bloccarlo con il lucchetto della moto. Le dimensioni indicate in descrizione sono 245x105x125 cm, pensate per la maggior parte di moto e scooter.

Prezzo: 15,99€ (-11%)

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