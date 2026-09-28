Niente bauletto? Questa borsa da moto è la soluzione per tutti i giorni

In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei tramite i link presenti in questa pagina.

Con l’arrivo dell’autunno aumenta anche la quantità di oggetti che può essere utile portare con sé in moto. Guanti, sottocasco, power bank, cavi e piccoli attrezzi occupano spazio e non sempre il bauletto è presente. Una borsa da sella può essere una soluzione più semplice, soprattutto per gli spostamenti quotidiani. Tra le proposte disponibili su Amazon c’è questa MOSISO da 10 litri, pensata per essere fissata al sedile posteriore della moto e utilizzata anche una volta arrivati a destinazione.

Prezzo: 39,99€ (-5%)

La borsa da sella MOSISO

La borsa ha una capacità di 10 litri e misura 32 x 26 x 18 cm. Lo spazio interno è organizzato attorno a uno scomparto principale nel quale, secondo la scheda del prodotto, possono trovare posto oggetti come smartphone, portafoglio, power bank, cavi, auricolari, mappe, bevande e piccoli attrezzi. Il materiale utilizzato è il poliestere e la superficie è impermeabile, oltre che resistente a pioggia, fango e polvere. La scheda, però, non indica un grado di protezione specifico. Per questo motivo, soprattutto con dispositivi elettronici all'interno, è prudente non considerarla come una protezione assoluta dall'acqua.

Il sistema di montaggio utilizza quattro fibbie e due cinghie per assicurare la borsa al sedile posteriore. Il fondo è dotato di una superficie antiscivolo, pensata per limitare gli spostamenti durante la marcia. La soluzione è quindi pensata soprattutto per chi cerca un vano aggiuntivo senza installare un bauletto permanente. Una volta rimossa, la borsa può essere trasportata senza dover lasciare accessori sulla moto.

Si può usare anche a tracolla

Uno degli aspetti più interessanti è la possibilità di utilizzare la MOSISO anche una volta scesi dalla moto. La maniglia superiore permette di portarla a mano, mentre la tracolla regolabile può essere estesa da circa 72 a 128 cm. Il sistema la rende quindi utilizzabile anche per il tragitto dalla moto alla destinazione, evitando di dover lasciare il contenuto sul veicolo. Con una capacità di 10 litri, del resto, la borsa sembra pensata soprattutto per gli oggetti necessari durante gli spostamenti quotidiani più che per trasportare un vero e proprio bagaglio da viaggio.

Prezzo: 39,99€ (-5%)

VEDI ANCHE

Tags